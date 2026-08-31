Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo tek pet brodova dnevno: 'Zaustavite taj rat'

Broj registriranih brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac pao je tijekom ovoga vikenda na pet dnevno budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila, objavio je Reuters.

Navodi se kako bi stvarni broj brodova koji prolaze kroz tjesnac mogao biti veći budući da su neki brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski sustav identifikacije.

Promet vikendom bio je ograničen na mala plovila, pokazali su podaci tvrtke Kpler. To je inače globalna tehnološka tvrtka koja pruža podatke u stvarnom vremenu i analitiku o fizičkoj trgovini robom, pomorskom prometu i energetskim tržištima.

Među plovilima bila su i dva tankera za ukapljeni naftni plin, od kojih je jedan izašao iz tjesnaca iranskom rutom, dok je drugi isplovio u mraku i kreće se prema Indiji, pokazali su podaci.

U petak je kroz tjesnac prošao i vrlo veliki tanker za sirovu naftu natovaren s dva milijuna barela katarske nafte, koji je iz tjesnaca izašao s isključenim transponderom.

Manevarske operacije britanske ratne mornarice (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO), vojna organizacija pod pokroviteljstvom Kraljevske ratne mornarice, izvijestila je da je u subotu jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom dok je prolazio kroz Hormuški tjesnac.

To je bio treći napad u tjesnacu o kojem je agencija izvijestila tijekom proteklog tjedna.

Napetosti u Zaljevu porasle su nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na iranskom otoku Larak u Hormuškom tjesnacu.