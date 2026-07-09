Dvorište svetišta bilo je preplavljeno ožalošćenima dok se spuštao sumrak, a njihovo prkosno skandiranje 'Smrt Americi' odjekivalo je iznad sjetnih pogrebnih tužaljki i žalosne žičane glazbe
Tijelo iranskog vođe stiglo u šijitsko svetište na pokop. Masa viče: 'Trumpe, ubit ćemo te!'
Pogrebna povorka s lijesom ubijenoga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija stigla je u četvrtak do najsvetijeg svetišta u zemlji radi njegova pokopa, pri čemu ga je mnoštvo ljudi došlo ispratiti, a pojedinci su nosili transparente s natpisom „Ubit ćemo Trumpa”.
Dok je tjedan pogrebnih ceremonija dosegnuo vrhunac, Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je unakažen u napadu 28. veljače u kojemu je poginuo njegov otac.
Hameneijevo tijelo sporo je prevoženo kamionom kroz zakrčene ulice Mašhada u sjeveroistočnom Iranu prema pozlaćenoj kupoli i minaretima svetišta imama Reze, u pratnji klerika s bijelim turbanima.
Helikopter je prenio njegov lijes na posljednjoj kratkoj dionici jer vozilo nije moglo proći kroz mnoštvo. Lijes je potom položen na tepih dok su klerici stajali iza njega i molili se.
Iranske vlasti prikazuju Hameneijev pokop koji prati mnoštvo ljudi kao dokaz popularnosti njihove teokratske države i njezina trajnoga ideološkog žara, gotovo pola stoljeća nakon Islamske revolucije 1979. godine.
No, ispod površine, Iran se suočava s golemim unutarnjim izazovima, a nasljeđe Hameneijeve 37-godišnje vladavine žučno je osporavano u zemlji u kojoj su desetine tisuća ljudi proteklih godina u više navrata ustajale prosvjedujući protiv siromaštva i represije.
Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom ožujka, tjedan dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance.
Nije se pojavio u javnosti otkako je rat započeo napadom u kojemu je ubijen Ali Hamenei. Iako je objavljivao pisana priopćenja, nijedna njegova fotografija, video-snimka ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.
Zadobio je teške ozljede u tom istom napadu, lice mu je unakaženo, a udovi teško ozlijeđeni.
Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, no da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti. Državne sigurnosne službe također nastoje ograničiti njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.
Dok se mnoštvo guralo u Mašhadu iščekujući Hameneijevu pogrebnu povorku, okupljeni su izvikivali parole tražeći osvetu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
„Kunem se krvlju vrhovnog vođe, Trumpe, ubit ćemo te!”, izvikivali su, dok su žene držale transparente s natpisom „Ubijte Trumpa”.
Dvorište svetišta bilo je preplavljeno ožalošćenima dok se spuštao sumrak, a njihovo prkosno skandiranje „Smrt Americi” odjekivalo je iznad sjetnih pogrebnih tužaljki i žalosne žičane glazbe koja je emitirana s razglasa.
Komemoracije su počele prošli petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija. Tijekom vikenda održane su velike komemoracije na otvorenom.
Najveća komemoracija u nizu višednevnih ceremonija održana je u Teheranu.
Hameneijevo tijelo preneseno je i u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što će na kraju biti pokopano u svetištu u Mašhadu.
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