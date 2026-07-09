Tijelo iranskog vođe stiglo u šijitsko svetište na pokop. Masa viče: 'Trumpe, ubit ćemo te!'

Pogrebna povorka s lijesom ubijenoga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija stigla je u četvrtak do najsvetijeg svetišta u zemlji radi njegova pokopa, pri čemu ga je mnoštvo ljudi došlo ispratiti, a pojedinci su nosili transparente s natpisom „Ubit ćemo Trumpa”.

Dok je tjedan pogrebnih ceremonija dosegnuo vrhunac, Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je unakažen u napadu 28. veljače u kojemu je poginuo njegov otac.

Hameneijevo tijelo sporo je prevoženo kamionom kroz zakrčene ulice Mašhada u sjeveroistočnom Iranu prema pozlaćenoj kupoli i minaretima svetišta imama Reze, u pratnji klerika s bijelim turbanima.

Helikopter je prenio njegov lijes na posljednjoj kratkoj dionici jer vozilo nije moglo proći kroz mnoštvo. Lijes je potom položen na tepih dok su klerici stajali iza njega i molili se.

Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Iranske vlasti prikazuju Hameneijev pokop koji prati mnoštvo ljudi kao dokaz popularnosti njihove teokratske države i njezina trajnoga ideološkog žara, gotovo pola stoljeća nakon Islamske revolucije 1979. godine.

No, ispod površine, Iran se suočava s golemim unutarnjim izazovima, a nasljeđe Hameneijeve 37-godišnje vladavine žučno je osporavano u zemlji u kojoj su desetine tisuća ljudi proteklih godina u više navrata ustajale prosvjedujući protiv siromaštva i represije.

Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom ožujka, tjedan dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance.

Foto: OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE

Nije se pojavio u javnosti otkako je rat započeo napadom u kojemu je ubijen Ali Hamenei. Iako je objavljivao pisana priopćenja, nijedna njegova fotografija, video-snimka ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.

Zadobio je teške ozljede u tom istom napadu, lice mu je unakaženo, a udovi teško ozlijeđeni.

Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, no da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti. Državne sigurnosne službe također nastoje ograničiti njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.

Dok se mnoštvo guralo u Mašhadu iščekujući Hameneijevu pogrebnu povorku, okupljeni su izvikivali parole tražeći osvetu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS

„Kunem se krvlju vrhovnog vođe, Trumpe, ubit ćemo te!”, izvikivali su, dok su žene držale transparente s natpisom „Ubijte Trumpa”.

Dvorište svetišta bilo je preplavljeno ožalošćenima dok se spuštao sumrak, a njihovo prkosno skandiranje „Smrt Americi” odjekivalo je iznad sjetnih pogrebnih tužaljki i žalosne žičane glazbe koja je emitirana s razglasa.

Komemoracije su počele prošli petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija. Tijekom vikenda održane su velike komemoracije na otvorenom.

Najveća komemoracija u nizu višednevnih ceremonija održana je u Teheranu.

Hameneijevo tijelo preneseno je i u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što će na kraju biti pokopano u svetištu u Mašhadu.