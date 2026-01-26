Obavijesti

Tijelo Makedonca su pronašli nakon 23 godine. Ostatke su sakrili u zidovima kuće...

Tijelo Makedonca su pronašli nakon 23 godine. Ostatke su sakrili u zidovima kuće...
Rahmanovski je posljednji put viđen u noći 16. srpnja 2003. u vrijeme kada je radio u jednom restoranu i odlazio s posla. Njegov je nestanak tada i prijavljen...

Makedonac Redžep Rahmanovski identificiran je kao nestali muškarac čije su kosti pronađene u u zidovima podruma kuće u bruxelleskoj općini Forest u srpnju prošle godine.

Muškarac je, prema pisanju tamošnje policije, nestao još 2003., a njegove ostatke pronašli su tijekom radova na kući.

U istragu su, osim forenzičara, sudjelovali i patolozi, laboratorij savezne policije, stručnjaci za identifikaciju žrtva i antropolog.

Rahmanovski je posljednji put viđen u noći 16. srpnja 2003. u vrijeme kada je radio u jednom restoranu i odlazio s posla. Njegov je nestanak tada i prijavljen.

Na temelju svega izdan je i nalog za detaljni pretres cijele kuće u kojoj su ostaci pronađeni.

