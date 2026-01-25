Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice
TRAGEDIJA
UŽAS KOD JASENOVCA Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i auto
Čitanje članka: < 1 min
Po roniocima ATJ Lučko, u rijeci Savi pronađeno je beživotno tijelo žene, kao i automobil, u mjestu Uštica u Jasenovcu u nedjelju oko 15 sati.
U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
- Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice - navela je policija
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku