UŽAS KOD JASENOVCA Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i auto

Po roniocima ATJ Lučko, u rijeci Savi pronađeno je beživotno tijelo žene, kao i automobil, u mjestu Uštica u Jasenovcu u nedjelju oko 15 sati.

U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

- Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice - navela je policija