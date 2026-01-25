Obavijesti

News

Komentari 14
TRAGEDIJA

UŽAS KOD JASENOVCA Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i auto

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS KOD JASENOVCA Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i auto
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice

Admiral

Po roniocima ATJ Lučko, u rijeci Savi pronađeno je beživotno tijelo žene, kao i automobil, u mjestu Uštica u Jasenovcu u nedjelju oko 15 sati.

NEVJEROJATNO Šef FBI-ja okrivio ubijenog u Minnesoti: 'Nemate pravo kršiti zakon i poticati na nasilje'
Šef FBI-ja okrivio ubijenog u Minnesoti: 'Nemate pravo kršiti zakon i poticati na nasilje'

U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

- Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice - navela je policija

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave
IZ MINUTE U MINUTU

Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave

Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026