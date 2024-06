Tijelo Seada je bilo 13 godina na Šalati. Iz policije pojasnili zašto je slučaj trajao toliko dugo

Tijelo Seada Kukuruzovića, koji je nestao prije 13 godina, sve vrijeme je bilo u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu. Iako je tijelo pronađeno četiri mjeseca nakon nestanka, obavljena je obdukcija i izuzet DNK, no provjere su tu stale.

Naime, njegovo tijelo pronađeno je četiri mjeseca nakon njegova nestanka, no nije identificirano sve do prije nekoliko dana. Nakon službene identifikacije tijelo je pokopano u petak, 31. svibnja 2024. na groblju na Markovom polju.

Iz policije su nam odgovorili na upit zašto je cijeli proces trajao 13 godina i kakva je inače procedura s tijelima koja ostanu neidentificirana nakon obrade na Zavodu za sudsku medicinu.

- U službene prostorije II PP Zagreb 17. ožujka 2011. godine pristupio je član obitelji i prijavio nestanak Seada Kukuruzovića. U prijavi je navedeno da se Sead Kukuruzović iz obiteljske kuće udaljio najvjerojatnije 17. ožujka 2011. godine, tijekom noći ili u ranim jutarnjim satima, ostavivši osobne dokumente, mobitel i naočale u kući. Nakon prijave nestanka, u više navrata poduzete su radnje traganja za nestalom osobom i pretraživanje terena.

Nakon skoro četiri mjeseca, 25. srpnja 2011. godine, u Zagrebu, Sajmišna cesta bb, u rijeci Savi, pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate muške osobe, s opsežnim truležnim promjenama. Pronađeno tijelo, zbog opsežnih truležnih promjena, nije se moglo daktiloskopirati. Lice tijela je bilo neprepoznatljivo, a uz tijelo nisu pronađeni dokumenti ili drugi identifikacijski elementi. Tijelo, zbog promjena i potpune neprepoznatljivosti lica, tada nije dovedeno u izravnu vezu s nestankom Seada Kukuruzovića. Također, iako policijski službenici u suradnji s liječnicima obducentima procjenjuju moguća dob osobe i vrijeme smrti, nije se došlo do korisnih informacija jer, što su truležne promjene tijela opsežnije, procjene starosti osobe i vremena smrti su nepreciznije.

Nepoznato tijelo je tada bilo dovedeno u vezu s više prijavljenih nestalih osoba na području PU zagrebačke, ali i cijele RH, kao i u vezu s mogućim nestancima osoba u Republici Sloveniji te je putem kanala međunarodne policijske suradnje DNK profil dostavljen u Sloveniju. Tadašnje provjere su bile negativne. Nakon toga, biološki uzorak nepoznatog tijela dostavljen je u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, gdje je izrađen DNK profil. Želimo napomenuti kako policija aktivno traga za nestalim osobama, kao i da poduzima niz radnji u cilju identifikacije tijela koja do sada nisu identificirana.

Što se tiče mjera koje su policijski službenici poduzeli, između ostalog, objavili su u nekoliko navrata i fotografije neidentificiranih tijela kako bi se došlo do korisnih saznanja o identitetu, no i to ovisi o stanju pronađenog tijela. I tada se zaprimilo nekoliko korisnih informacija, no za neka tijela unatoč javnoj objavi nismo zaprimili informacije.

Također ističemo da je Interpol na globalnoj razini, unazad nekoliko godina poduzeo niz radnji s ciljem međusobnog umrežavanja nacionalnih DNK evidencija policija članica Interpola i drugih organizacija, radi provjera DNK profila neidentificiranih tijela s DNK profilima bliskih srodnika nestale osobe. U okviru umrežavanja i unaprjeđenja procesa nastala je baza podataka naziva „I-familia“ čija je namjena usporedba DNA profila jednog ili više bliskih srodnika s profilom nestale osobe na globalnoj razini.

Tako je na području Republike Hrvatske intenziviranjem radnji s ciljem traganja za nestalim osobama i identifikacije nepoznatih mrtvih tijela u kolovozu 2023. godine, temeljem raspisa Ravnateljstva policije, započela analiza svih predmeta nestalih osoba i u slučaju da od članova obitelji nije bio izuzet biološki uzorak, isti se naknadno izuzimao.

Iz tog razloga je u veljači 2024. godine ostvaren kontakt s obitelji Kukuruzović te su od roditelja izuzeti biološki uzorci - kazali su iz policije.