MIJENJAJU SVAKODNEVICU

Time proglasio izumitelje umjetne inteligencije 'osobom godine': Započeli su novu eru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: TIME/TIME Person of the Year

Glavni urednik Timea poručuje da nitko nije imao veći utjecaj na svijet od ljudi koji su stvorili AI. U posebnom izdanju istražuju se i moć, ali i tamna strana tehnologije koja mijenja svakodnevicu.

Časopis Time u četvrtak je proglasio izumitelje umjetne inteligencije "osobom godine" jer su transformativnom tehnologijom započeli eru mislećih strojeva.

Proglašenje "osobe godine snažno usmjerava svjetsku pozornost na ljude koji oblikuju naše živote. A ove godine nitko nije imao veći utjecaj od pojedinaca koji su zamislili, dizajnirali i izgradili umjetnu inteligenciju", napisao je glavni urednik Timea Sam Jacobs u pismu čitateljima.

Te je ljude opisao kao one koji su "i zadivili i zabrinuli čovječanstvo" i "transformiraju sadašnjost i prelaze granice mogućeg".

Naslovna priča ovogodišnjeg izdanja "Osobe godine" istražuje kako je umjetna inteligencija promijenila svijet tijekom godine, na nove i "ponekad zastrašujuće načine".

Izdanje uključuje intervju s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, na čijim čipovima cvate umjetna inteligencija, kao i investitorima u to polje poput direktora SoftBanka Masayoshija Sona.

U broju se istražuju i problematični aspekti umjetne inteligencije, poput smrti 16-godišnjaka iz Kalifornije koji je počinio samoubojstvo, nakon čega su njegovi roditelji tužili OpenAI, proizvođača ChatGPT-a. Okrivili su tvrtku za smrt njihova sina zbog razgovora koje je vodio sa chatbotom.

Časopis Time je među mnogim medijima koji surađuju s tvrtkama za umjetnu inteligenciju radi licenciranja sadržaja i razvoja novih alata. U lipnju 2024. potpisao je višegodišnji ugovor o sadržaju s OpenAI-jem koji je ChatGPT-ju omogućio pristup arhiviranom sadržaju vijesti. Kao odgovor na upite korisnika, chatbot citira i povezuje na izvor na Time.com.

Time je proglasio američkog predsjednika Donalda Trumpa osobom godine 2024., kao i 2016. Među prošlim dobitnicima bili su i pop zvijezda Taylor Swift, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i direktor Tesle Elon Musk.

