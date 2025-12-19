Tinejdžeri koji su izazvali požar Vjesnika izlaze iz Remetinca? 'Vjerojatno će u kućni pritvor'

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih da su izazvali požar u zgradi nekadašnjeg Vjesnika ovu će godinu sigurno provesti iza rešetaka, no već početkom siječnja mogli bi Remetinec zamijeniti kućnim pritvorom uz elektronički nadzor.

Kako je za 24sata potvrdio odvjetnik prvoosumnjičenog Ivana Oreškovića, sud je donio odluku prema kojoj bi se istražni zatvor mogao zamijeniti kućnim pritvorom, no tek nakon što se ispune svi zakonski i tehnički uvjeti. Procedura obično traje tjedan do dva, a uključuje prikupljanje privola svih ukućana te provjeru tehničkih uvjeta u domovima osumnjičenih, poput postojanja internetske veze potrebne za elektronički nadzor. Kako doznajemo, u ovom trenutku još nisu ispitani svi svjedoci.

Sutkinja istrage Županijskog suda odlučivala je o prijedlogu Državnog odvjetništva da se tinejdžerima istražni zatvor produlji za još dva mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Umjesto toga, ocijenila je kako se u ovom slučaju može primijeniti blaža mjera, odnosno kućni pritvor uz nošenje elektroničkih narukvica. Ako Služba za elektronički nadzor utvrdi da su svi preduvjeti ispunjeni, mladići bi već sredinom prvog tjedna 2026. mogli biti pritvoreni u vlastitim domovima.

Ipak, donesena odluka još nije pravomoćna. Tužiteljstvo na nju ima pravo žalbe izvanraspravnom vijeću, koje bi, u slučaju žalbe, do 3. siječnja trebalo donijeti konačnu odluku o tome hoće li kućni pritvor biti potvrđen ili odbijen. Upravo do tog datuma Služba za elektronički nadzor mora provjeriti postoje li tehnički uvjeti u njihovim domovima.

Riječ je o učenicima zagrebačkih srednjih škola koji dosad nikada nisu kazneno procesuirani te odbacuju sumnje policije i tužiteljstva, negirajući bilo kakvu krivnju. Jedan od osumnjičenih branio se tvrdnjom da su zgradu napustili normalno, da u trenutku njihova odlaska ništa nije gorjelo te da su za požar doznali tek iz vijesti. Maloljetnici koji su s njima te večeri boravili u zgradi, međutim, iznijeli su drukčije tvrdnje.

Kako je ranije objavljeno, cijeli slučaj povezuje se s trendom tzv. “urbexa”, odnosno urbanog istraživanja napuštenih objekata. Prije osumnjičenih mladića, u zgradu Vjesnika ušla je skupina maloljetnika koji su ondje boravili, družili se, pili i pušili, a svoj su posjet zabilježili mobitelima. Fotografije su, neslužbeno doznajemo, dijelili u WhatsApp grupi, u kojoj dvojica 18-godišnjaka nisu bili članovi, a snimke su se potom proširile i putem Snapchata.

Nakon što je vidio fotografije, prvoosumnjičeni je, prema dosadašnjim saznanjima, odlučio i sam ući u zgradu te se dogovorio s vršnjakom da zajedno odu u noćnu “izvidnicu”. Taj posjet, koji se dogodio 17. studenoga, prethodio je požaru nakon kojeg je sudbina nekadašnjeg simbola metropole.