Obavijesti

News

Komentari 0
PRATITE NA 24SATA

USKORO UŽIVO Bačić o Vjesniku

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
USKORO UŽIVO Bačić o Vjesniku
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar Bačić komentirat će nove odluke oko rušenja Vjesnika nakon požara...

Hrvatski sabor donio je u ponedjeljak, većinom glasova, nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'. 

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić održat će nakon burne rasprave u Saboru konferenciju za medije na temu Vjesnika, gdje će otkriti detalje oko rušenja zgrade nakon velikog požara koji ju je 'progutao'.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025