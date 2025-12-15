USKORO UŽIVO Bačić o Vjesniku

Hrvatski sabor donio je u ponedjeljak, većinom glasova, nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić održat će nakon burne rasprave u Saboru konferenciju za medije na temu Vjesnika, gdje će otkriti detalje oko rušenja zgrade nakon velikog požara koji ju je 'progutao'.

Uskoro više...