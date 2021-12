Zbog petarde koja mu je eksplodirala u ruci tinejdžer iz Primorskog Doca, mjesta u togirskom zaleđu, završio je na hitnoj operaciji u splitskoj bolnici. Maloljetnik se pirotehnikom "zabavljao" na Badnjak, 24. prosinca i tijekom vikenda bio je hospitaliziran.

Kako su izvijestili iz PU-splitsko-dalmatinske, točne okolnosti, vrsta petarde, ali i težina same ozljede nije poznata te će se s maloljetnikom tek razgovarati.

Samo nekoliko dana ranije iz PU splitsko-dalmatinske poslali su apel sugrađanima da budu oprezni prilikom upotrebe pirotehnike.

A ovo su uznemirujuće posljedice korištenja petardi kod djece. Dobro pogledajte ove fotografije.

Paško Ugrina, voditelj Odjela prevencije PU splitsko-dalmatinske objavio je statistiku vezanu za prošlogodišnje blagdane.

- Tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021. godine na području ove Uprave, od posljedica uporabe pirotehničkih sredstava ukupno je ozlijeđeno šest osoba, od čega su tri osobe zadobile teške tjelesne ozlijede – naglasio je Ugrina dodajući kako su već održani radni sastanci s predstavnicima svih institucija koje se bave ovom problematikom. Radit će se na suzbijanju ilegalne prodaje kao i nadzor rada trgovina koje prodaju pirotehniku.

Petarde zabranjene cijelu godinu

- Vršit će se intenzivne kontrole, a policijski službenici će na terenu kontrolirati da li se građani pridržavaju ograničenja vezano uz uporabu pirotehnike – kazao je Ugrina naglašavajući kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju upotrebljavati pirotehniku.

Ove godine je, podsjetimo, nastupila potpuna zabrana korištenja petardi i redenika razreda F2 i F3, a ostala pirotehnika iz tog razreda, poput vatrometa i raketa, smije se koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja.

Za one građane koji budu koristili zabranjena sredstva kazne se kreću od 5000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do 30.000 kuna.