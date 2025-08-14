Tip s hitlerskim brčićima o veteranima koji su ustali protiv veličanja HOS-a: 'Prodane duše'

Nižu se reakcije posljednjih dana iz redova veterana gardijskih brigada zbog uzdizanja desnice, izdizanja HOS-a iznad brigada koje su sudjelovale u oslobađanju Hrvatske, kao i zbog veličanja ustaškog režima. Postrojbe su reagirale jer je zastava HOS-a predvodila mimohod nekoliko navijačkih skupina u Kninu za Oluju.

Iz vrha Saveza udruge HOS-a stigle su i poruke kako treba zabraniti zloupotrebu njihovog amblema i "Za dom spremni" na stadionima, piše Dalmatinski portal.

- To su prodane duše i nad njima je nadzor, znamo i koji. Samo gledaju svoju guzicu. Mi HOS-ovci znamo tko to govori i zašto, i mi smo bili i ostali za dom spremni - rekao je Marko Skejo, nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban".

- Oni pljuju po svojim didovima, pradidovima, obitelji i narodu. Može ih biti sram! - dodao je.

Kaže da Hrvatska ima temelje i svoju povijest, sve to nije počelo kad su se oni rodili, nego dosta prije.

- Navijači su nas pozvali, oni su dio nas i mi smo dio njih. To je naša hrvatska mladost u koju moramo ulagati i da vode Hrvatsku u smjeru za koji su ginuli naši ljudi - ustvrdio je.

Ratnim veteranima koji su reagirali na protekla događanja još jednom je poručio da "znaju iz kojeg gnijezda pričaju". Mišljenja je da govore iz tuđe glave i da su instruirani.

