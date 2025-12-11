Obavijesti

News

TRAŽE OSTAVKU VLADE

Tisuće Bugara opet prosvjeduju

Piše HINA,
3
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS

Tisuće Bugara okupilo se u srijedu navečer u prosvjedu protiv manjinske vlade i, kako kažu, njezina neuspjeha u rješavanju endemske korupcije u najsiromašnijoj državi članici Europske unije

Prosvjedi u glavnom gradu Sofiji i desecima drugih gradova diljem crnomorske zemlje najnoviji su u nizu takvih događaja u trenutku kada se Bugarska priprema za uvođenje eura 1. siječnja. Na zgradu parlamenta u središtu Sofije prosvjednici su laserima projicirali riječi "Ostavka", "Mafija van" i "Za poštene izbore". "Mislim da će energija naroda postupno prisiliti vladu da odstupi jer su potrebne mnoge reforme", rekao je Dobri Lakov, 64, stanovnik Sofije.

"Prije svega, reforma pravosuđa. Ako se pravosudni sustav popravi, sve će ostalo doći na svoje mjesto, apsolutno sve."

Bugarski parlament u četvrtak će glasati o nepovjerenju vladi premijera Rosena Željazkova, što je šesto takvo glasanje otkako je preuzela vlast 15. siječnja ove godine.

UŽAS NA ULICAMA VIDEO Veliki neredi u Bugarskoj zbog uvođenja eura: Letjele su boce, kamenje, palili kontejnere
VIDEO Veliki neredi u Bugarskoj zbog uvođenja eura: Letjele su boce, kamenje, palili kontejnere

Prošli tjedan vlada je povukla svoj proračunski plan za 2026., prvi izrađen u eurima, zbog masovnih prosvjeda. Oporbene stranke i druge organizacije rekle su da prosvjeduju protiv planova povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se financirala veća državna potrošnja.

Unatoč povlačenju vlade oko proračunskog plana, prosvjedi su se nastavili nesmanjenom žestinom u zemlji koja je u posljednje četiri godine održala sedam nacionalnih izbora - posljednji u listopadu 2024. - usred dubokih političkih i društvenih podjela.

"Konačno je vrijeme da u Bugarsku dođe normalnost i da se oslobodimo oligarhije, mafije i snaga koje ih predstavljaju", rekao je Angelin Bahchevanov, IT stručnjak.

Bugarska novinska agencija BTA izvijestila je u srijedu da je Bojko Borisov, bivši premijer i čelnik vladajuće stranke GERB, rekao da su se partneri u vladajućoj koaliciji dogovorili da neće dati ostavku prije nego što se Bugarska pridruži eurozoni 1. siječnja.

Međutim, Asen Vasilev iz reformističke oporbene stranke "Nastavljamo s promjenama", koja je bila među organizatorima prosvjeda u srijedu, rekao je: "Ući ćemo u eurozonu, čak i ako vlada da ostavku."

