Brod s azbestom zbog kojeg su prosvjedovali u Splitu ima 7 dana da napusti Hrvatsku...

Brodu „Moby Drea“ naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, stoji u priopćenju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dalje u svojem priopćenju iz ministarstva navode:

- Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana. O navedenoj temi jutros su održane konzultacije predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković - poručuju iz ministarstva.

Dalje navode:

- Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata Republike Hrvatske došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti. Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade - poručuju iz ministarstva.

Zbog dolaska ovog broda s azbestom u Splitu su, podsjećamo, održani i prosvjedi...

