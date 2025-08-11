Obavijesti

News

Komentari 1
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Brod s azbestom zbog kojeg su prosvjedovali u Splitu ima 7 dana da napusti Hrvatsku...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Brod s azbestom zbog kojeg su prosvjedovali u Splitu ima 7 dana da napusti Hrvatsku...
Split: Uplovljavanje broda s azbestom Moby Drea u splitski škver | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana

Brodu „Moby Drea“ naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, stoji u priopćenju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dalje u svojem priopćenju iz ministarstva navode:

AZBEST U SPLITU Šuta: Debeljak i Brodosplit moraju stati pred građane
Šuta: Debeljak i Brodosplit moraju stati pred građane

- Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana. O navedenoj temi jutros su održane konzultacije predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković - poručuju iz ministarstva.

Dalje navode:

OGLASILI SE Inspekcijski nadzor u Brodosplitu: Azbestni otpad se ne može zbrinuti u Hrvatskoj!
Inspekcijski nadzor u Brodosplitu: Azbestni otpad se ne može zbrinuti u Hrvatskoj!

- Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata Republike Hrvatske došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti. Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade - poručuju iz ministarstva.

Zbog dolaska ovog broda s azbestom u Splitu su, podsjećamo, održani i prosvjedi...
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku
EKSKLUZIVNO 'Za istinu sam živio i samo sam istinu želio. Iz Turske sam izašao usred noći'
ISPOVIJEST KAPETANA BEKAVCA

EKSKLUZIVNO 'Za istinu sam živio i samo sam istinu želio. Iz Turske sam izašao usred noći'

Moja se priča ne smije više nikome ponoviti. Iduće što pamtim, nakon što su me izvukli, umivam se u nekom restoranu...
FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...
GASILI GA I KANADERI

FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...

Veliki požar izbio je u ponedjeljak kod Splita. Na terenu je u jednom trenutku bilo više od 150 vatrogasasca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025