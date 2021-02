Ovu odluku donio je HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. I to iako je upozoren da je to potpuno neprimjereno u situaciji kada su tisuće ljudi dolazile iz svih krajeva Hrvatske i besplatno radili na pomoći razrušenim mjestima u županiji nakon potresa

- Nemam riječi kojima bih opisao koliko je to neprimjereno. Neki službenici su prema mojim saznanjima uspjeli skupiti na tome i pet - šest tisuća kuna na plaću. I to zato što su radili svoj posao i pomagali građanima za što su inače plaćeni - kaže Mijo Latin, zastupnik oporbenog HSS-a u skupštini Sisačko-moslavačke županije.

On je postavio u četvrtak to pitanje županu opterećenom aferama. Žinić je potvrdio da će isplatiti 200 kuna dnevno za one koji su radili u pozivnom centru.

- Donijeli smo odluku da će oni djelatnici koji su radili u našem pozivnom centru dobiti 200 kuna po danu, za rad koji su obavili izvan onog svog redovnog. Jer tu je bilo ljudi koji su i noćima radili, a bilo je naravno i onih koji nisu ništa radili. S te strane, donesena je takva odluka i to nisu nekakvi veliki iznosi. Ne radi se tu o astronomskim iznosima, to su iznosi od možda tisuću-dvije kuna po određenim djelatnicima, a njih nije bilo previše - rekao je Žinić na sjednici.

Mi smo ga uzalud zvali i poslali poruku da nam kaže koliko je djelatnika nagrađeno za svoj rad, koji je ukupni iznos potrošen i koji je iznos točan: tisuću - dvije ili pet -šest tisuća kuna. Nije nam odgovorio.

Pitali smo ga i smatra li to primjerenim jer su stanovnici preko Crvenog križa dobili od 900 do 1900 kuna pomoći koje su skupili građani, a on nagrađuje iz proračuna službenike jer su radili prekovremeno.

Latin kaže da je pozvao i sve one koji su dobili tu naknadu da je ne uzmu i da ona ode za pomoć, ali kaže, dobio je kritike da ljudi na to imaju pravo.

POGLEDAJTE VIDEO: Afere župana Žinića

- Ja znam ljude koji imaju tvrtku s Hvara i koji su došli ovdje sa strojevima volontirati. Samo na cestarine i gorivo su potrošili 30.000 kuna, a gdje je njihovo vrijeme i izgubljena dobit jer nisu radili svoj posao. A to je samo jedan primjer, cijela Hrvatska je došla ovdje volontirati i zato su ove isplate službenicima loša poruka - kaže zastupnik Latin.

Žinića je HDZ prekrižio za izbore u svibnju nakon što su 24sata otkrila da već 25 godina besplatno živi u državnoj kući, paralelno bespravno koristi državni stan u Zagrebu i ima dio obiteljskog imanja.