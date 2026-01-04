Tisuće skijaša uživa na Kupresu, voditelj centra: 'Najviše gostiju je iz Dalmacije, interes je velik'

Kratkotrajna kiša i porast temperature u noći sa subote na nedjelju na Kupresu nije poremetila skijašku sezonu, jer je novi snijeg od jutros na skijališta ponovno privukao brojne skijaše, među kojima je i ovoga vikenda najviše gostiju iz Dalmacije.

Na nekoliko skijališta nove snježne padaline dodatno su popravile stanje na stazama. U funkciji su glavne skijaške staze, kao i vučnice. Prema prognozama, u narednim danima predviđaju se niže temperature i novi snijeg, što stvara povoljne uvjete za skijanje.

To dodatno učvršćuje očekivanja uspješne sezone, s obzirom na velik interes gostiju iz cijele regije, a posebno iz Dalmacije kojima je ova destinacija jako blizu.

Voditelj Adria Ski centra Ivan Bagarić kazao je kako je zanimanje gostiju iznimno veliko.

„Zanimanje je zaista veliko, ima puno gostiju. Nova godina bila je popunjena i većina tih gostiju je ostala kako bi dočekala početak skijaške sezone. U funkciji su glavne staze i dvosjed, na kojima smo uspjeli napraviti dovoljne količine umjetnog snijega“, rekao je Bagarić.

Dodao je kako se u narednim danima očekuju nove snježne padaline i zahlađenje.

„Nadamo se da ćemo uskoro pustiti u rad i dodatne staze te sezonu odraditi u punom kapacitetu“, istaknuo je Bagarić.

Kupres se i ove zime potvrđuje kao jedno od najbližih i najtraženijih zimskih odredišta za skijaše, napose Dalmatince, koji u velikom broju stižu iz Splita, Šibenika, Kaštela i drugih dalmatinskih gradova, najčešće na jednodnevne izlete ili produžene vikende.