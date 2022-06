Tito je iz Galeba gledao kako se spajaju Krk i kopno: 'Radilo se na 60 m visine, bez zaštite...'

Ja sam Rasim Demirović, monter, rodom iz Bihaća, ovaj je most jedan od najtežih poslova na kojima sam radio u 31 godini staža, pretrpio sam i straha na njemu, ali će on biti ponos svih nas. Radi se deset do 12 sati dnevno, čak i na praznike, zbog rokova, evo radimo i na Prvi maj..., riječi su ponosnog Demirovića, zabilježene u jednoj od mnogobrojnih arhivskih snimki HRT-a o gradnji Krčkog, tad Titova mosta.