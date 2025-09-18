Rast režija od nekoliko eura mjesečno možda zvuči bezazleno, ali za onoga tko s mukom spaja kraj s krajem to čini razliku između grijanja ili polupunog hladnjaka.
Tko će štititi građane od potencijalnog novog rasta cijena hrane?
Hrvatska - mala zemlja za velike lovce u mutnom. To je otprilike sudbina hrvatskih potrošača, koji su na vjetrometini rasta cijena ostavljeni na milost i nemilost sami sebi. Hrvatska je u vrhu zemalja EU po inflaciji, koja značajno nagriza kućne budžete. Najugroženiji u društvu svakako su umirovljenici, koji nakon desetljeća rada sad pokušavaju mjesečno preživjeti s prosječno 500 ili 600 eura mirovine. Žive li sami, moraju birati hoće li platiti režije ili osnovnu hranu i lijekove. Oni koji imaju djecu prolaze malo bolje, ali to nikako ne može biti strategija za dostojanstvenu starost.
