ISTRAGA TRAJE

Tko će u Vjesnik ući na vlastitu odgovornost obaviti očevid? Evo što su nam odgovorili iz policije

Piše Luka Safundžić,
Tko će u Vjesnik ući na vlastitu odgovornost obaviti očevid? Evo što su nam odgovorili iz policije
Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako išta treba raditi, to treba raditi vrlo pažljivo i vrlo kratko se zadržavati na tim područjima i na vlastitu odgovornost, rečeno je na konferenciji za medije

Na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su ministar Branko Bačić i Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo rekli da se neboder Vjesnika mora srušiti istaknuto je kako je svaki ulazak u zgradu na vlastitu odgovornost. 

- Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost se tu ne može garantirati. Ako išta treba raditi, to treba raditi vrlo pažljivo i vrlo kratko se zadržavati na tim područjima i na vlastitu odgovornost - rekao je Uroš. 

Pitali smo Ministarstvo unutarnjih poslova, tko su osobe koje će obaviti očevid, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti. 

- Obavještavamo da će nadležne stručne službe policije donijeti odluku u dogovoru s nadležnim državnim odvjetništvom, rukovodeći se pri tome činjenicama i prosudbama o sigurnosti zgrade donesenim od strane stručnih službi građevinske struke - rekli su nam.

Podsjetimo, zaključak izvješća Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo je da je potrebno uklanjanje konstrukcije nebodera radi opasnosti od urušavanja, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, predstavnicima Državnog odvjetništva i Ministarstva unutarnjih poslova o stanju konstrukcije nebodera Vjesnik nakon požara. 

- Ono što ja mogu reći, to je da je definitivno potrebno prići uklanjanju konstrukcije nebodera, i radi opasnosti možebitnog urušavanja, ali i zbog sigurnosti i organizacije cijelog prometa i prolazaka oko same zgrade - rekao je Bačić.  

