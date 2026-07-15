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Tko je dobio najviše novca? HDZ na samom vrhu, 10 stranaka nije dobilo niti jednu donaciju

Piše HINA,
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Tko je dobio najviše novca? HDZ na samom vrhu, 10 stranaka nije dobilo niti jednu donaciju
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Od 20 parlamentarnih stranaka, njih 10, odnosno polovica, u prvih šest mjeseci ove godine od donatora nije dobilo ni euro, pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koje su sve stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) do 15. srpnja u ponoć

Za četiri stranke -  SDP, HSLS, HSU i stranku Dalije Orešković, još nije poznato kako su 'prošle' kod donatora, zaključno sa utorkom, njihova izvješća nisu bila objavljena na mrežnoj stranici DIP-a. DIP izvješća objavljuje prvog radnog dana nakon njihova unosa u svoj informacijski sustav, što znači da su u utorak javnosti bila dostupna izvješća unesena zaključno s ponedjeljkom.

 Izvješća koja su u DIP-ov sustav unijeta u utorak, objavit će se u srijedu ujutro iza osam sati, dok će ona koja se u sustav unesu u srijedu, 15. srpnja, biti javnosti dostupna tek u četvrtak.

Deset stranka bez donacija

 I dok se čekaju izvješća četiriju navedenih stranaka, poznato je kojih 10 parlamentarnih stranaka od donatora nije dobilo ništa. To su Domovinski pokret, stranka Dario Zurovec NL, Glas Anke Mrak Taritaš, HDS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, stranka Nezavisni, SDSS i Nezavisna platforma Sjever.

Od šest stranaka koje su dostavile polugodišnje izvješće, od donatora je najviše, oko 102.000 eura, dobila Hrvatska demokratska zajednica.

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Slijedi Možemo! sa 36. 000 eura, HNS sa 16. 600 eura, HSS koji je dobio nešto više od 3000 eura, DOMiNO koji je dobio 3.000 eura i Centar sa 1. 850 eura.

Možemo! pak prednjači po broju donatora, ima ih gotovo 1. 500,  popisani su na 91 stranici, a prosjeku su donirali po 24, 50 eura.

 Polugodišnja izvješća o donacijama DIP-u mora dostaviti nešto više od 160 političkih stranaka, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika.

Strankama koje ne dostave ta izvješće prijete novčane kazne od 1327,23 do 13.272,28 eura.

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