Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Uhićen je Leon Lučić koji je javnosti poznat kao policajac i glumac. Proslavio se zahvaljujući ulozi u RTL-ovoj seriji Krim tim 2. U srijedu prijepodne propucao je muškarca u Središću te se sakrio u obližnju zgradu, neslužbeno doznajemo.

VIDEO: Ovo je trenutak pucnjave

Pokretanje videa... 00:27 Pucnjava u Zagrebu | Video: 24sata Video

- U Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su u tijeku intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja - kazali su iz zagrebačke policije.

Najprije je bio policijski službenik, a kasnije je javnost zapazila njegov prelazak u medijsku sferu: kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2 (2007-2008) gdje je tumačio ulogu policijskog inspektora.

U razdoblju koje slijedi, protiv njega su podignute ozbiljne optužbe koje uključuju pokušaj iznude, prijetnje, zlouporabu službenih podataka i sudjelovanje u kriminalnim radnjama, a sve to je zbog njegove ranije policijske službe i statusa glumca pobudilo značajnu medijsku pažnju.

Jedan od ključnih slučajeva tiče se pokušaja iznude od jednog zaprešićkog poduzetnika. Prema optužnici, Lučić je u siječnju 2020. na nadvožnjaku autoceste A1 kod Draganića, zajedno s drugim bivšim policijskim službenicima, pokušao prisiliti poduzetnika da im preda iznos od 100.000 eur. Tijekom tog događaja navodi se da je izbila tučnjava u kojoj je Lučić teško ozlijeđen. prema izvješćima, završio je u induciranoj komi nakon što su sudionici razmijenili udarce i oružje je navodno bilo prisutno. Suđenje za tu iznudu započelo je u rujnu 2024. pred Općinskim sudom u Gospiću.

Pokretanje videa... 00:25 Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

Paralelno s tim postupkom, u lipnju 2025. godine, USKOK proveo je novu akciju u kojoj je Lučić ponovno priveden, ovog puta zajedno s još trojicom bivših policajaca, jednim aktivnim policajcem i bivšim voj­nim specijalcem. Sumnja se na niz kaznenih djela. Od pokušaja iznude do odavanja povjerljivih podataka iz sustava Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP) i zlouporabe položaja. U ovom postupku kao ključni dokaz navode se SMS i poruke prijetnje koje su pronađene na mobitelu zaposlenog policajca i Lučića, odnosno u uređaju koji je bio dugo neotključan, a servisiran je u Njemačkoj da bi se dobila forenzička analiza. Jedna od poruka glasi: „Ubit ćemo vas i djecu ako nam ne date novce“. Investigatori navode da je aktivni policajac prosljeđivao podatke iz policijskih sustava Lučiću i njegovoj mreži kojima su se prijetnje potom upućivale žrtvama.

Lučićeva javna i profesionalna prošlost (policijski rad + gluma) pridonijela je velikoj pažnji medija. Naime, činjenica da je nekada bio "na strani zakona" (kao policajac i kao televizijski policajac) stvorila je značajan disonantni efekt kada je postao predmetom kaznenih optužbi. Mediji izravno ističu da je njegov slučaj posebno problematičan upravo zbog moguće zlouporabe položaja bivšeg policijskog službenika. Korištenje službenih podataka, znanja o sustavu te suradnja aktivnih ili bivših policajaca koja su omogućila pristup tim podacima.

Prema trenutno dostupnim informacijama, procedura je u tijeku i pravomoćne presude još nema. Za kazneno djelo pokušaja iznude prijeti mu do 12 godina zatvora, dok za nanošenje teških tjelesnih ozljeda predviđena kazna ide i do 5 godina.