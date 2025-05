Tko je Marija Selak Raspudić: Zbog svađe napustila Most, pa okupila ekipu iz svoje ulice

U protekle četiri godine imali smo vlast u Zagrebu koja je pored zdravih očiju promovirala Bandićeve kadrove i omogućila da nestane najmanje dva milijuna eura gradskog novca. A sve to dok je na straži bio Tomašević i njegovi ljudi koji nisu imali ni najmanju potrebu da provedu nadzor na Hipodromu.

Rekla je to prije pet dana Marija Selak Raspudić, nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, koja je kritizirala (ne)rad aktualnog prvog čovjeka Zagreba. Nakon što je na predsjedničkim izborima bila treći izbor građana, odlučila je to kapitalizirati borbom za vlast u Gradu Zagrebu.

Zagreb: Predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić glasovala na predsjedničkim izborima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Prema njezinoj službenoj biografiji, Marija Selak Raspudić rođena je 14. ožujka 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studiju filozofije i hrvatskog jezika i književnosti.

Probila se na televiziji

Od travnja 2004. do listopada 2005. godine radila je na Televiziji Z1 kao spiker-voditelj, a zatim kao urednik vlastite emisije iz područja kulture. Od studenog 2007. do srpnja 2008. godine radila je kao voditeljica Odjela za odnose s javnošću Olympic Internationala d.o.o. Nakon rada u odnosima s javnošću, 2008. godine zapošljava se kao novinarka i suradnica na scenariju u emisiji „Navrh jezika“ Hrvatske radiotelevizije.

Ipak, odlučila je karijeru nastaviti u znanstvenim vodama pa je tako 2008. upisala poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U veljači 2010. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena novakinja. 11. lipnja 2013. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“ te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije.

U kolovozu 2013. prelazi u status znanstvene novakinje – više asistentice. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 16. siječnja 2014. godine, a 21. siječnja 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 21. lipnja 2019., a u zvanje izvanredne profesorice 4. studenog 2020. godine.

U javnost se probila kroz HRT-ovu emisiju Peti dan gdje je komentirala aktualna društvena, kulturna i politička zbivanja.

Sukob s Mostom

Od 22. srpnja 2020. godine djeluje kao nezavisna zastupnica u Hrvatskom saboru unutar Kluba zastupnika Mosta. Četiri godine kasnije, pred EU izbore, i ona i suprug napustili su kolege iz Mosta.

Kuloari bruje kako je Marija Selak Raspudić odbila biti na listi za Europski parlament i to jer se na istoj našao Marin Miletić. Prema ranijim informacijama navodno je upravo ona trebala i nositi listu. Potom su se pojavila nagađanja da njezin suprug Nino Raspudić napušta Most, u koji se učlanio u rujnu 2023. godine, a tada je primljen i u predsjedništvo stranke.

Do razlaza je došlo nakon što je Selak Raspudić u jednoj od debata kazala je da je pravo na pobačaj temeljno pravo i odluka žene, To se nije svidjelo Mostovom Marinu Miletiću.

Zagreb: Marija Selak Raspudić započela s prikupljanjem potpisa | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naime, prije nego je kampanja i počela Selak Raspudić okupljala je tim ljudi koje je predstavila kao 'pravu alternativu' stranci Možemo. No ubrzo se našla na meti komentara zbog liste koja sadrži čak devet kandidata iz iste ulice - Sokolgradske - u kojoj je registrirana i njezina nezavisna lista, a gdje kandidatkinja za gradonačelnicu i sama živi s obitelji, piše Jutarnji list.

- To je produkt činjenice koja očito šokira i zbunjuje moje oponente, a to je da ti ljudi žive u kvartu za koji su se kandidirali. Naravno, ne odmaže ni to sto smo se zajedno borili za infrastrukturno unapređenje kvarta, počevši od osvjetljenja dječjeg igrališta, i to sto smo u dobrim odnosima s našim susjedima, a što najbolje govori kakvi smo ljudi. Svaka zdrava lokalna politička priča počinje ispred svoje zgrade, ulice i kvarta i mogu samo izraziti žaljenje ako se moji protukandidati ne mogu pohvaliti sa sličnom podrškom na koju smo iznimno ponosni - odgovorila je na to Selak Raspudić.

Škakljiv program

Tijekom kampanje je razljutila i umirovljenike jer je svom programu navela da bi njezina gradska uprava umirovljenicima ustupala mjesta u domovima za starije u zamjenu za njihove stanove.

- Morali smo više puta pročitati kako bi bili sigurni da to što čitamo nije priviđenje već doista dio teksta iz programa Marije Selak Raspudić u kojem piše kako će ona, bude li izabrana za gradonačelnicu Grada Zagreba, umirovljenicima ponuditi smještaj u domu za starije osobe u zamjenu za njihov stan. Da, da, dobro ste pročitali dragi umirovljenici. Vi Mariji Selak Raspudić lijepo date stan, a ona vas smjesti kamo i kako god hoće, i sve to kako kaže, da bi vam unaprijedila kvalitetu života - reagirao je tada šef bloka Umirovljenici zajedno, Milivoj Špika.

Na njezine objave u kampanji reagirali su i Možemo i HDZ.

- Ja sam vidjela da je taj moj izlazak istovremeno uznemirio i Možemo i Mislava Hermana pa sam očito nešto dobro napravila - rekla je i dodala da nema govora o plagiranju.

- Nije ovo dječju vrtić. Meni je ovo sve simpatično, ali čim su se dvije strane istodobno uznemirile, i Možemo i HDZ, ipak sam nešto pogodila tim videom - rekla je Selak Raspudić.