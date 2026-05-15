Tko je Mirta Matić, prva žena na čelu Vrhovnog suda? 'Nemam se čega sramiti u svom životu...'

Mirta Matić potvrđena je za predsjednicu Vrhovnog suda, koji je zadnjih 14 mjeseci, nakon smrti Radovana Dobronića, bio bez čelnika! Ona je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu ove najviše pravosudne institucije...

Za njezin izbor glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, to su Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić.

Mirta Martić rođena je u Zagrebu. Maturirala je 1987. godine u V. gimnaziji u Zagrebu, 1992. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dvije godine kasnije položila je pravosudni ispit.

Od 1992. godine radila je kao odvjetnički vježbenik, 1997. postaje voditelj Odjela pravnih odjela u Atlantic trade d.ooo, a u listopadu 1999. godine sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu.

U ožujku 2008. privremeno je upućena na rad u Visoki trgovački sud RH, da bi u veljači 2011. bila imenovana za sutkinju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Aktivno govori engleski, a pasivno njemački.

U životopisu navodi i kako ima iskustvo rada u Odjelu za praćenje i proučavanje sudske prakse, kako je bila glasnogovornica Visokog trgovačkog suda, predavačica na radionicama iz građanskog i trgovačkog prava, autorica obrazovnih materijala Pravosudne akademije, članica Povjerenstva za izbor vježbenika, članica Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stečajne upravitelje, od ožujka 2019. do ožujka 2023. bila je članica Državnog sudbenog vijeća...

Matić je bila kandidatkinja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. Do njezina izglasavanja bilo je pravih drama...

- Nećemo glasati za kompromitiranu kandidatkinju, rekao je o Mirti Matić saborski zastupnik Nikola Grmoja.

- U civiliziranim državama oboje bi vjerojatno nakon toga bili izbačeni iz pravosuđa, ali u Plenkovićevoj i Milanovićevoj Hrvatskoj ovako diskreditirane osobe se postavljaju na najviše položaje. Ipak, treba ipak biti pošten i reći da postoji razlika između izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i izbora Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske: Naime, mi sa sigurnošću ne znamo je li Ivan Turudić otkrivao tajne podatke Mamiću, jer ne postoji zvučna snimka njihovog razgovora. Možemo nagađati, ali nemamo dokaze, Sa sigurnošću znam da je Mirta Matić doista otkrivala tajne podatke svom bivšem mužu jer o tome postoji zvučna snimka - rekao je Grmoja u četvrtak.

Ono o čemu Grmoja govori je navodno odavanje podataka iz istrage zagrebačkom poduzetniku i Matićkinom bivšem suprugu, Tomi Ricovu, odnosno njegovoj sestri. Sama sutkinja Matić je to demantirala ranije na saslušanju pred Saborskim odborom.

- Protiv mene se nikada nije vodio niti jedan postupak, ni kazneni ni etički. Ja sam od četverogodišnjeg svjedoka u jednom kaznenom postupku kandidaturom na ovaj natječaj postala optuženik bez optužnice i osuđenik bez presude. Nisam počinila kazneno djelo koje ste naveli. Glasno ću reći: iznesite sve moje transkripte razgovora, iskaze, deklasificirajte sve, moju dozvolu imate, nemam se čega sramiti u svom životu pa ni toga - rekla je.

Grmoja je uoči glasanja u Saboru prozvao i lijevu oporbu.

- Da današnji izbor bude još gori, u njemu će s HDZ-om sudjelovati i lijeva oporba koja se tako snažno zgražala kad je izabran Turudić. Ali kad njihov šef na Pantovčaku Milanović nešto naloži oni moraju slušati. Kolege SDP-ovci i Možemovci, danas ponovno hrvatskoj javnosti potvrđujete kako niste ništa bolji od zastupnika HDZ-a jer ste skupa s njima spremni izdati hrvatske građane i izabrati dokazano kompromitirane pojedince na najvažnije položaje u hrvatskom pravosuđu - kazao je Mostovac.