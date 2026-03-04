Obavijesti

News

Komentari 1
GUŠIO PROSVJEDE

Tko je Modžtaba Hamnei: 'Sin iz sjene' preuzeo vlas u Iranu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko je Modžtaba Hamnei: 'Sin iz sjene' preuzeo vlas u Iranu
Foto: Morteza Nikoubazl

Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha, preuzima vrh Irana uz čvrstu podršku Revolucionarne garde, nasljeđujući državu u kaosu

Admiral

Nakon što je u zajedničkim američko-izraelskim udarima ubijen ajatolah Ali Hamnei, iransko Vijeće stručnjaka, pod snažnim pritiskom Revolucionarne garde (IRGC), za novog vrhovnog vođu izabralo je njegova sina Modžtabu Hamneija. Riječ je o čovjeku koji desetljećima djeluje iz sjene kao jedan od najmoćnijih ljudi u državi, iako nikada nije obnašao službenu funkciju. Njegov dolazak na čelo države nije rutinska primopredaja vlasti, već ratno nasljeđivanje koje otvara ključno pitanje: hoće li Iran pod njegovim vodstvom krenuti putem eskalacije i osvete ili bolnih kompromisa radi opstanka režima.

3. VRHOVNI VOĐA Iran ima novog ajatolaha? Vlast preuzeo Hamneijev sin
Iran ima novog ajatolaha? Vlast preuzeo Hamneijev sin

Vojni korijeni i čvrste veze s Gardom

Rođen 1969. godine u Mašhadu, Modžtaba Hamnei odrastao je u jeku revolucionarnih previranja koja su njegova oca vinula u vrh nove islamske vlasti. Dok se Ali Hamnei uspinjao ljestvicom moći, Modžtaba je krajem osamdesetih, pri završetku osmogodišnjeg rata s Irakom, služio u vojsci. To iskustvo bilo je ključno za njegovu budućnost.

U rovovima je iskovao duboke i trajne veze s pojedincima koji će kasnije postati zapovjednici moćne Iranske revolucionarne garde, vojno-ekonomske institucije koja predstavlja stup režima. Upravo je potpora Garde bila presudna za njegov izbor, jer ona u njemu vidi jamca stabilnosti i očuvanja zapovjednog lanca u trenutku kada se država suočava s vanjskim napadima i vakuumom na vrhu.

EGZEKUCIJA VRHOVNOG VOĐE Trenutak likvidacije ajatolaha? Razorili mu rezidenciju. Trump gledao sliku mrtvog Hamneija
Trenutak likvidacije ajatolaha? Razorili mu rezidenciju. Trump gledao sliku mrtvog Hamneija

'Čovjek iz sjene' u očevu uredu

Nakon vojske, Modžtaba se posvetio vjerskim studijima u Komu, najvažnijem šijitskom teološkom centru, no njegova stvarna moć ležala je u Uredu vrhovnog vođe (Beit). Više od dva desetljeća djelovao je kao očev najbliži povjerenik i 'vratar', kontrolirajući pristup vođi te upravljajući ključnim sigurnosnim, političkim i financijskim polugama vlasti. Iako bez formalne titule, bio je središnja figura koja je povezivala oca s vodstvom Revolucionarne garde.

Njegovo se ime u javnosti počelo spominjati nakon predsjedničkih izbora 2005. i 2009. godine, kada su ga reformistički krugovi optuživali da je iz sjene orkestrirao pobjedu tvrdolinijaša Mahmuda Ahmadinedžada.

RAT NA BLISKOM ISTOKU Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Uspon u klerikalnim krugovima i gušenje prosvjeda

Unatoč desetljećima provedenim u sjemeništima, Modžtaba dugo nije imao visoki klerikalni rang, noseći titulu hodžatoleslama, što je predstavljalo prepreku za preuzimanje najviše funkcije. Međutim, posljednjih godina državni mediji počeli su ga oslovljavati titulom ajatolaha, čime se sustavno pripremala njegova legitimacija.

Njegov utjecaj postao je najvidljiviji tijekom masovnih prosvjeda 'Zelenog pokreta' 2009. godine. Prema brojnim izvorima, upravo je on bio ključna figura koja je koordinirala brutalno gušenje demonstracija, izravno upravljajući paravojnim snagama Basidž. Ta uloga zacementirala je njegovu reputaciju nemilosrdnog operativca duboko povezanog sa sigurnosnim aparatom.

SMRT AJATOLAHA Jedni u Iranu slave, drugi plaču
Jedni u Iranu slave, drugi plaču

Kontroverzno nasljeđe i dilema o osveti

Izbor Modžtabe Hamneija oživio je rasprave o stvaranju dinastije u republici koja je utemeljena na rušenju nasljedne monarhije. Njegov otac javno se protivio takvom scenariju, no u praksi je sina godinama pripremao za preuzimanje vlasti. Modžtaba sada nasljeđuje državu u ruševinama očeva svijeta, suočen s uništenom ekonomijom, nepovjerenjem javnosti i ratom.

Pred njim je golema dilema: nastaviti borbu i osvetiti se za smrt oca i Kasema Sulejmanija ili, u skladu s Homeinijevom doktrinom da je 'očuvanje sustava najviša dužnost', pristati na teške ustupke kako bi režim preživio. Kao sin i nasljednik, on jedini unutar sustava može takvu odluku predstaviti ne kao poniženje, već kao nužnost koju je odredila obitelj. Svijet sada čeka njegov prvi potez.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Napali postaju CIA-e u S. Arabiji, gori konzulat SAD-a u Dubaiju. Iran tvrdi: 'Imamo novog vođu'
IZ MINUTE U MINUTU

Napali postaju CIA-e u S. Arabiji, gori konzulat SAD-a u Dubaiju. Iran tvrdi: 'Imamo novog vođu'

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026