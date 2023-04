Tko je policajac iz Ritza? Otac mu bio Klicin suradnik, u Češkoj je poginuo u eksploziji vile

Dorianu Mrakoviću (26), suspendiranom policajcu kojega sumnjiče za pomaganje u ubojstvu Tomislava Sablje (41), otac je poginuo 2015. u Češkoj u eksploziji insceniranoj radi prijevare osiguranja. Naime, kako je Večernji list pisao 2017. sud u Ostravi osudio je hrvatskog državljanina Gorana Bobana iz Zagreba na četiri godine zatvora zbog prijevare osiguravajućeg društva koja je za posljedicu imala pogibiju Branka Katušića (50), zvanog Indijanac, i Branka Mrakovića (51), zvanog Đoli. Obojica su bila umirovljeni pripadnici specijalnih postrojbi HVO-a, odnosno HV-a, za koje se pisalo da su bili suradnici ubijenog Vinka Žuljevića - Klice dok se za Bobana pisalo da je bio prijatelj ubijenog Vjeke Sliška.

Istraga je pokazala da je Boban, koji se našao u teškim financijskim problemima prouzrokovanim lošim poslovanjem njegovih tvrtki te raspadom braka, unajmio dvojicu nekadašnjih Klicinih suradnika da miniraju njegovu vilu u Šenovu pokraj Novog Jičina kako bi mogao dobiti osiguraninu od devet milijuna čeških kruna odnosno gotovo 350.000 eura na koliko je štetu procijenio osiguravatelj.

Češka je policija pokraj oštećene vile pronašla automobil koji je pripadao jednom od dobro poznatih pripadnika hrvatskog podzemlja koje je hrvatska policija smatrala nestalima. Početna pretraga nije dala rezultata pa su iz drugog pokušaja i uz pomoć posebno opremljenih vatrogasaca nakon nekoliko mjeseci u podrumu vile pronašli tijela poginulih Mrakovića i Katušića.

Utvrdili su da su dvije boce od deset kilograma propan-butana detonirale prerano, a njih su dvojica poginula i ostala zatrpana ispod ruševine zajedno s eksplozivom i opremom. U eksploziji je ozlijeđen i sam Boban, koji je cijelo vrijeme negirao krivnju i tvrdio da nije znao za ljude u njegovom podrumu.

Što se tiče mladog Doriana, neslužbeno doznajemo kako je na ispitivanju u državnom odvjetništvu, gdje je doveden u nedjelju, poricao krivnju za pomaganje u ubojstvu u klubu Ritz.

Upravo je on, kako doznajemo, policajcima predao pištolj za koji se vjeruje da je sredstvo izvršenja. Pištolj, za koji je Dorian uredno imao dozvolu, poslali su na vještačenje kako bi potvrdili da je njime doista ubijen Sabljo. Taj pištolj, tvrdi Dorian, on nije dragovoljno predao Kristijanu Knegi (37), voditelju zaštitarske službe u klubu kojega policija sumnjiči za ubojstvo Sablje, već mu ga je on oteo. Kasnije mu ga je predao kako bi ga se Dorian riješio, no on ga je navodno predao policajcima. Sablju navodno ni ne poznaje, odnosno nikad ga ranije nije vidio.

Koja je od dvije verzije događaja točna, odnosno je li Dorian dragovoljno predao pištolj ili mu je on otet, utvrdit će policija kriminalističkim istraživanjem. Dotada su obojica u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke kao i opasnosti od ponavljanja djela.

Naime, Dorian je kao mladi policajac PU zagrebačke, zaradio suspenziju u studenom 2021. godine zbog optužbi za primanje mita iz rujna te iste godine. Prema Uskokovoj optužnici, koja je postala pravomoćna, on i još jedan kolega su u redovitoj autoophodnji zausatvili vozača zbog prometnog prekršaja, vožnje po žutoj traci namijenjenoj za vozila javnog prometa. Vozač im je, navodno, kazao da je student i da nema novca zbog čega su se sažalili nad njim te mu nisu pisali kaznu za utvrđeni prekršaj. Potom su zaustavili drugog vozača koji je koristio mobitel u vožnji te mu kazali da je kazna za taj prekršaj 500 kuna, no ako plati odmah, onda je 200 kuna. Vozač im je, navodi se u optužnici, predao tih 200 kuna za što nije dobio nikakvu potvrdu.

Odmah nakon saznanja za navodno primanje mita, udaljen je iz službe te su mu oduzeli službeno oružje i značku i protiv njega pokrenuli disciplinski postupak. Taj je postupak, neslužbeno doznajemo, nepravomoćno okončan disciplinskom mjerom prestanka službe.

