Tko je Roman Abramovič: Ostao bez roditelja kao dijete, Putina je doveo na vlast, a sad strepi

Ostati siroče s tri godine u SSSR-u, a onda doći do bogatstva od 15 milijardi dolara u životu, to ne može uspjeti baš svaki čovjek. Niti to može postići 'čisto', ali na to ćemo se još vratiti...

Roman Abramovič rođen je 24. listopada 1966. godine u Saratovu na jugozapadu Rusije. Njegova majka Irina bila je učiteljica glazbenog, a otac Aaron radio je u jednoj građevinskoj kompaniji. Ova obitelj židovskog podrijetla bila je, barem za standard tadašnjeg SSSR-a, dobrostojeća, pa se malom Romanu smiješilo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Ali istina nije mogla biti dalje od toga. S nepunih godinu dana ostao je bez majke. Dio izvora tvrdi kako je umrla u 28. godini od posljedica odlaska na abortus, no to nikad nije potvrđeno. Niti dvije godine kasnije, preminuo mu je i otac. Bio je na gradilištu i dogodila se nesreća u kojoj je Aaron stradao... Brigu o Romanu tad je preuzela rodbina njegova oca koja je živjela na sjeveru Rusije. O njegovom djetinjstvu tamo ne zna se puno. Poznato je tek da je standard života tamo bio puno lošiji nego u Saratovu gdje bi Roman, da nije bilo tragedije, odrastao...

Kako to već biva, kad je dosegao potrebnu dob, Roman je poslan na vojni rok u trajanju od dvije godine. Talentiran za biznis, već je tad počeo nešto sitno trgovati, ali to su bili mizerni iznosi... Nakon vojske bio je i mehaničar, a onda se u potpunosti prebacio na trgovinu, ili ako ćemo biti pošteni i reći onako narodski, postao je švercer. Nabavljao je traperice i cigarete u Moskvi koje je onda prodavao prijateljima u manjim sredinama. I dalje je više preživljavao nego živio. U to vrijeme, iz mladenačkog hira, oženio se za Olgu Lisovu, s kojom je pokrenuo i biznis trgovine lutkama. Lukavo je Roman iskoristio program "Perestrojke" i reformu sovjetskog gospodarstva da legitimizira svoje biznis pothvate.

Koji su se pokazali kao pravi uspjeh! Pa se ubrzo s igračaka i lutki 'raširio' i na naftnu industriju, farme svinja, trgovinu drvom... Ako se može prodati i na tome zaraditi, Roman će to iskoristiti. Zbog krađe s državnog zemljišta nakratko je i zatvoren 1992. godine, ali to mu nije donijelo probleme u kasnijem životu.

Nekoliko godina kasnije, sad već uspješni biznismen Abramovič, upoznaje drugog 'biznismena' Borisa Berezovskog i taj susret pokazat će se ključnim za njegov daljnji uspjeh. Da ne idemo na dugo i široko, jer prava istina vjerojatno nikad neće isplivati, par je na namještenoj dražbi kupio kompaniju Sibneft za 'sitniš' od 200 milijuna dolara. Nekoliko godina kasnije njezina se vrijednost mjerila u milijardama. U svemu je navodno prste imao i tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, s čijom je kćeri Abramovič bio dobar prijatelj. Abramovič je kasnije priznao da je plaćao mito kako bi osigurao da posao ne propadne.

E sad je Roman tek postao pravi bogataš. I dobar 'drug' i savjetnik Jeljcinu. Na njegov poziv Abramovič dolazi živjeti u Kremlj te postaje jedan od njegovih savjetnika. Navodno mu je on prvi predložio Putina kao nasljednika. O istinitosti tog događaja pisao je i pouzdani Guardian.

Kao što znamo, baš Putin je naslijedio Jeljcina i zasjeo na vlast 1999. godine, dok je Abramovič u politiku ušao 2000. godine. Tad je postao guverner zabačene regije Čukotke na samom sjeveroistoku Rusije. U ovo ogromno područje, koje bi da je samostalna država bilo 40. po veličini na svijetu, a u njemu živi tek nešto više od 45.000 ljudi, Abramovič je uložio ogromne količine vlastitog bogatstva.

Kao da je imao izbora. Mora se državi nešto i vratiti..

Svijet ovog ruskog oligarha u principu i nije upoznao sve do 2003. godine kad je kupio Chelsea. Ni on tad vjerojatno nije znao da će uskoro započeti novu eru u svijetu nogometa u kojoj šeici, oligarsi i ostali naftaši kupuju klubove kao igračke. No treba biti i pošten prema Romanu. Da je samo novac dovoljan za uspjeh kluba onda bi PSG već uzeo Ligu prvaka. Od prosječnog premierligaša stvorio je jedan od najmoćnijih svjetskih klubova i brendova.

Iako su ga često dostizale optužbe za korupciju, iako su mu mnogi zamjerali bliskost s Putinom... Sve do prije kojeg tjedna Abramovič je živio više-manje bezbrižno. Stigao se tri puta oženiti i rastati, otac je sedmero djece i posjeduje tri putovnice - rusku. portugalsku i izraelsku.

Chelsea su mu oduzeli, a situaciju oko Ukrajine, i da se ne lažemo oko svoje privatne situacije i novca, sad pokušava riješiti na pregovorima Rusije i Ukrajine. Očito se nekome zamjerio jer je na tim pregovorima i otrovan. Izgleda da se radilo o otrovu novičoku.

Njegova budućnost, svjestan je i on sam toga, ovisi o Putinu i prekidu rata u Ukrajini. A tu odluku može donijeti samo Putin. Dotad, Roman se može samo nadati kako će opet bezbrižno šetati Stradunom...

