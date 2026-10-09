Tko je Susan Dell? Postala je viralna na snimci s Trumpom, muž joj ima računalno carstvo

Susan Dell, 62-godišnja supruga osnivača tvrtke Dell Technologies Michaela Della, privukla je veliku pozornost nakon nedavnog pojavljivanja uz predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Umjesto ogromne donacije koju je najavila, korisnici društvenih mreža fokusirali su se na njezin izgled i geste, no njezina stvarna priča krije mnogo više od jedne viralne snimke.

Susan i Michael Dell posjetili su 7. listopada Bijelu kuću kako bi najavili donaciju od 6,25 milijardi dolara za takozvane Trumpove račune. Projekt je osmišljen kako bi se pomoglo djeci, a Dellovi su se obvezali financirati milijune mladih Amerikanaca koji ne ispunjavaju uvjete za državna sredstva.

Foto: Jonathan Ernst

Iako je povod bio humanitaran, kratki isječak iz Ovalnog ureda proširio se platformom X i drugim mrežama iz posve drugih razloga. Gledatelji su masovno komentirali njezine izraze lica i pomalo zbunjeno držanje, dok su mnogi nagađali o mogućim estetskim zahvatima na licu.

Wow, what a very real human woman. https://t.co/MsPV5EGLOB — Dissident Media (@DissidentMedia) October 7, 2026

Trump je tijekom susreta iskoristio priliku za šalu na račun njezina nastupa. Poručio joj je da bi imala njegovu potpunu podršku ako bi se ikada odlučila ozbiljnije baviti politikom.

Foto: Profimedia

Rođena kao Susan Lynn Lieberman, milijarderka je odrasla u Dallasu u obitelji koja je cijenila trud i rad. Svog budućeg supruga upoznala je davne 1988. godine na spoju na slijepo, a vjenčali su se već iduće godine u Teksasu gdje i danas žive.

U intervjuima ga je često opisivala kao najljubaznijeg muškarca kojeg je ikad upoznala. Par je i danas u sretnom braku te imaju četvero djece, kćeri Alexu, Kiru i Juliette te sina Zacharyja.

Dok je on gradio računalno carstvo, počevši od prodaje opreme još u studentskim danima, Susan je razvijala vlastite poduzetničke interese. Njihovo zajedničko poslovno carstvo i ulaganja ubrzo su ih svrstali među najimućnije obitelji na svijetu.

Od modne marke do milijardi za djecu

Prije nego što se u potpunosti posvetila humanitarnom radu, Susan je imala uspješnu karijeru u modnom biznisu. Osnovala je tri modne marke, među kojima se najviše isticao luksuzni brend Phi koji je uspješno poslovao od 2004. do 2009. godine.

Foto: Profimedia

Uz svakodnevni posao i brigu o obitelji, redovito se bavila i sportom. Natjecala se u teškim disciplinama poput triatlona i maratona, a sudjelovala je i na legendarnom svjetskom prvenstvu Ironman na Havajima.

Par je 1999. godine pokrenuo obiteljsku zakladu putem koje doniraju milijarde dolara neprofitnim organizacijama za poboljšanje obrazovanja i zdravlja djece koja žive u siromaštvu. Upravo ih je ta strast potaknula na najnoviju povijesnu donaciju zbog koje su stigli u Washington.

​- Najveća investicija koju možemo napraviti jest ona u djecu - poručila je Susan okupljenim novinarima.

*uz korištenje AI-ja