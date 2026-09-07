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EUROPSKA KOMISIJA

TKO JE TU SLIJEP? U Bruxellesu misle da su Mladića pokopali bez državnih počasti

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
TKO JE TU SLIJEP? U Bruxellesu misle da su Mladića pokopali bez državnih počasti
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo”, izjavila je glasnogovornica komisije Paula Pinho

Europska komisija smatra da se ispraćaj pokojnog ratnog zločinca Ratka Mladića u ponedjeljak u Beogradu ne odvija uz državne počasti, unatoč činjenici što pogrebu prisustvuju ministri u srbijanskoj vladi, a uz lijes stražare vojnici.

“Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo”, izjavila je glasnogovornica komisije Paula Pinho. 

Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića Beograd: Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je “na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište”.

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Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) objavila je u ponedjeljak izjavu glasnogovornika u kojoj osuđuju veličanje ratni zločinaca, ali bez eksplicitnog spominjanja Srbije.

“Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam proturječe najosnovnijim europskim vrijednostima i nemaju mjesta u EU ili u zemljama kandidatkinjama za EU. Pomirenje i dobrosusjedski odnosi na zapadnom Balkanu ostaju ključni za izgradnju zajedničke budućnosti”, kaže se u toj izjavi.

Na pitanje novinara namjerava li predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u okviru svoje tradicionalne turneje po zemljama zapadnog Balkana krajem rujna i početkom listopada posjetiti Srbiju, glasnogovornica Pinho je rekla da to zasad ne može ni potvrditi niti odbaciti tu mogućnost

“Mogu potvrditi da će predsjednica kao i svake godine posjetiti zapadni Balkan, ali na programu posjeta se još radi i stoga nisam u poziciji potvrditi hoće li uključiti sve zemlje zapadnog Balkana”, rekla je Pinho.

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