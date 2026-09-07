TKO JE TU SLIJEP? U Bruxellesu misle da su Mladića pokopali bez državnih počasti

Europska komisija smatra da se ispraćaj pokojnog ratnog zločinca Ratka Mladića u ponedjeljak u Beogradu ne odvija uz državne počasti, unatoč činjenici što pogrebu prisustvuju ministri u srbijanskoj vladi, a uz lijes stražare vojnici.

“Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo”, izjavila je glasnogovornica komisije Paula Pinho.

Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je “na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište”.

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) objavila je u ponedjeljak izjavu glasnogovornika u kojoj osuđuju veličanje ratni zločinaca, ali bez eksplicitnog spominjanja Srbije.

“Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam proturječe najosnovnijim europskim vrijednostima i nemaju mjesta u EU ili u zemljama kandidatkinjama za EU. Pomirenje i dobrosusjedski odnosi na zapadnom Balkanu ostaju ključni za izgradnju zajedničke budućnosti”, kaže se u toj izjavi.

Na pitanje novinara namjerava li predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u okviru svoje tradicionalne turneje po zemljama zapadnog Balkana krajem rujna i početkom listopada posjetiti Srbiju, glasnogovornica Pinho je rekla da to zasad ne može ni potvrditi niti odbaciti tu mogućnost

“Mogu potvrditi da će predsjednica kao i svake godine posjetiti zapadni Balkan, ali na programu posjeta se još radi i stoga nisam u poziciji potvrditi hoće li uključiti sve zemlje zapadnog Balkana”, rekla je Pinho.