Tko je uopće Dabro? Bio je u HDZ-u, pa ministar DP-a i sada je u zatvoru jer voli pucati....

Josip Daro uhićen je u srijedu kasno poslijepodne, nakon što je prije nešto više od mjesec dana objavljena snimka na kojoj ispaljuje devet metaka iz pištolja kroz prozor automobila. Sa zadnjeg sjedišta netko cijelu situaciju snima, a Dabro se nadjačava sa zvukom narodnjaka niti ne gledajući gdje puca i pozdravlja ‘brata Marija’.

Cijela ova situacija dovela je do toga da tanka saborska većina od 76 ruku više ne postoji, s obzirom na to da je Dabro u pritvoru, a svoj saborski mandat ne da nikome drugom. No, krenimo redo, tko je uopće Dabro? Šira javnost upoznala je kada se kandidirao za župana Vukovarsko-srijemske županije prije četiri godine, a nakon što je bio dugogodišnji HDZ-ov član.

Iz HDZ-a je izišao, govorio je, jer se više nije slagao s politikom koju je stranka vodila, posebno nije vidio mjesta za napredovanje mladih, a onda i vlastito napredovanje. Među ostalim, HDZ-u je zamjerao već tada skretanje u ideološke vode koje su se, kazao je, kosile s njegovim svjetonazorom.

Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je izgubio izbore od Damira Dekanića, Dabro se priključio Domovinskom pokretu, a pozornost javnosti izazvao je i kad nije bio siguran gdje je i kada magistrirao. Tek se naknadno sjetio da je to bilo na Univerzitetu u Travniku.

– Po struci sam kineziolog, završio sam 2013. u Zagrebu”, rekao je 16. ožujka 2021. novinarima, nakon čega je ustvrdio da je magistar kineziologije. Na novinarsko pitanje je li studirao tri godine. Dabro je odgovorio: “Tri godine, ajde”, a kada su mu novinari rekli da onda nije magistar kineziologije, kazao je: “Dobro, ajde. Mislim... Rekao sam, magistar kineziologije.”

Na konstataciju da je magistar nakon pet godina studiranja, rekao je: “Da, tako je. Pet godina. Pet godina, da.” Dabro je nakon toga u tišini rastao u okvirima Domovinskog pokreta a uskoro je krenuli i unutarstranački izbori a Mario Radić, tada alfa i omega stranke, podržao je Dabru za glavnog tajnika. 'Ljubav' je ubrzo pukla, Radić izlazi iz Domovinskog pokreta, a Dabro s Penavom ostaje u parlamentarnoj većini nakon održanih parlamentarnih izbora. Isto tako, Dabro je imenovan i za potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta. Treba reći i kako Dabro optužuje upravo Radića za puštanje spornih snimki u medije.

Foto: Screenshot/

Kako je Dabro 'pao'? Sredinom siječnja u večernjim satima u javnost je puštena snimka kako tada ministar i potpredsjednik Vlade puca kroz prozor automobila. Nekoliko sati trajali su razgovori, a par sati kasnije u kasno uvečer, Dabro podnosi ostavku u Vladi i vraća se u Hrvatski sabor. Pored te snimke objavljena je kasnije i snimka na kojoj je vidljivo kako Dabro puca iz kalašnjikova u polju. Pojavila se također informacija i kako je oružje davao svom maloljetnom sinu. Uslijedili su i policijski pretresi u Otoku, gdje Dabro živi s obitelji.

Nekoliko puta istražitelji su pretresali prostorije i automobil Josipa Dabre i njegovih prijatelja, među kojima je i njegov stranački kolega Igor Krznar. Prilikom jedne od pretraga glavni tajnik Domovinskog pokreta predao im je dva komada oružja, odnosno dva pištolja za koje je, kako tvrdi njegov odvjetnik, imao dozvolu.

- Sve što sam imao, uzeli ste. Prestanite maltretirati i uznemiravati moje prijatelje i poznanike po Otoku jer oni s ovime nemaju ništa - rekao nam je nakon jednog od pretresa Dabro. S obzirom na obavljene pretrese, znalo se da DORH provodi nekakvu vrstu izvida, a to se i potvrdilo kada je u Hrvatski sabor stigao zahtjev za skidanje imuniteta zastupniku Dabri zbog vođenja kaznenog postupka ali i zbog određivanja istražnog zatvora.

U optužbama koje se Dabri stavljaju na teret navodi se kako je on svom sinu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje i aktiviranje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, rastavljanje i čišćenje automatske puške i pripadajućih spremnika. DORH je naveo i kako je Dabro sve to snimao i svom sinu davao upute o korištenju spomenutog oružja. Dabru se tako, konkretno, tereti da je u Privlaci tijekom 2020. godine na prostoru vanjske streljane djetetu dao pištolj iz kojeg je ispalio 14 hitaca u improviziranu kartonsku metu. DORH precizira kako je maloljetnik šest metaka ispalio držeći pištolj s dvije ruke, a osam metaka držeći pištolj u jednoj ruci.

Tereti ga se i da je svom djetetu tijekom 2021. godine ispred obiteljske kuće omogućavao držanje vatrenog oružja u ruci, tijekom 2023. godine je u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće djetetu omogućavao rastavljanje i čišćenje dijelove vatrenog oružja. Također mu je omogućavao držanje u ruci revolvera i ispaljivanje tri metka iz puške. U dokumentu DORH-a se navodi i kako je Dabrin sin kroz vrata terase iz pištolja ispalio dva hica u zrak. DORH kaže kako je ovim postupcima Dabro 'ugrozio sigurnost djeteta, utjecao na njegovu svijest o odgovornoj i zakonitoj uporabi i rukovanju oružjem, izlažući ga time opasnosti od stradavanja prilikom rukovanja opasnim oružjem i eksplozivnom napravom'. Dodali su, između ostalog, i da je sinu omogućio bacanje i aktiviranje eksplozivne naprave.

Dabri je u srijedu skinut imunitet u Saboru. Kada je odlazio najavljivao je da će odluku suda i potencijalno uhićenje čekati u Slavoniji, no na kraju je ipak odlučio ostati u Zagrebu, gdje mu je poslijepodne na vrata pokucala policija. Prije privođenja, Večernjaku je izjavio kako nije iznenađen odlukom Sabora. “I sam sam glasao za skidanje imuniteta, ali nisam za određivanje istražnog zatvora jer mislim, a to kažu i brojni odvjetnici i pravosudni stručnjaci, kako nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Da je to napravljeno odmah 17. siječnja, dan nakon što su se pojavile video snimke i nakon što sam dao ostavku na mjesto ministra, to bi bilo u redu ali u ovih 40-ak dana dao sam iskaz u odvjetništvu, izvršen mi je pretres kuće, oduzete su mi neke stvari, pretresane su i kuće mojih prijatelja", rekao je.

Kroz svih ovih 40-ak dana Dabro, ali i ostali članovi Domovinskog pokreta govore kako je objavljivanje snimki krenulo kada je Dabro krenuo otkrivati kriminal u Hrvatskim šumama. Treba reći i kako je prilikom povratka u Sabor Dabro inzistirao na smjeni čitave uprave te državne tvrtke na čelu s Nediljkom Dujićem, što se u konačnici i dogodilo.

Životopis Dabre, ako ga potražite u bespućima interneta, izgledao bi ovako; Josip Dabro rođen je 5. 1. 1983. u Beogradu. Osnovnu školu pohađao je u Otoku, a u Vinkovcima je završio srednju Tehničku školu Ruđer Bošković. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine završio je Stručni studij za izobrazbu trenera, studijski smjer Kondicijska priprema sportaša te postao Stručni prvostupnik trenerske struke. 2019. godine, na Univerzitetu u Travniku, nakon dvije godine studija na Edukacijskom fakultetu, smjer Opća kineziologija, stječe diplomu i stručno zvanje magistra kineziologije. Dugogodišnji je amaterski i profesionalni sportaš (kickboxing) i sportski trener. Predsjednik je Kickboxing kluba Otok te je bio član stožera hrvatske kickboxing reprezentacije, kao i Hrvatskog kickboxing saveza.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Od 2017. godine obnaša dužnost zamjenika župana Vukovarsko- srijemske županije. Od 2020. Upravitelj je zaklade Vrhbosanske nadbiskupije. Tijekom višegodišnjeg rada s ljudima, što kroz sportska natjecanja, politički i društveni rad te kroz posao zamjenika župana, stjecao je komunikacijske i organizacijske vještine te iskustva u vođenju različitih timova i projekata. Bio je član HDZ-a od 1999. do 2021. godine, kada napušta stranku zbog neslaganja s vizijom budućnosti stranke te neprihvaćanja novih ideja unutar stranačke organizacije. U veljači 2021. godine ističe svoju kandidaturu za župana Vukovarsko- srijemske županije, kao nezavisni kandidat uz potporu Domovinskog pokreta, stranke “Ivan Penava nezavisna lista“, Zelene liste, HSS VSŽ te stranke DESNO. Živi s obitelji, suprugom i troje djece u Otoku.

Prema imovinskoj kartici posjeduje kuću s okućnicom na parceli od 1470 kvadratnih metara u Otoku, koju je procijenio na 100.000 eura. Nekretninu je stekao putem poticajne stanogradnje i nenamjenskog kredita. U svom voznom parku ima Passata starog četiri godine, vrijedan 17.000 eura, te dva motocikla: Kawasaki vrijedan 8.900 eura i Yamahu od 3.500 eura. Ministar Dabro ima oročenih 15.000 eura u banci, ali i kredit od 15.000 eura, koji otplaćuje mjesečnim ratama od 443 eura. Njegova plaća na novoj dužnosti iznosi 2.930 eura, dok njegova supruga, zaposlena u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zarađuje 828 eura mjesečno.