USKOK se oglasio nakon upada u Šimunićev dom: 'Istraga nema veze sa sportskim savezima!'

USKOK se oglasio nakon današnjih pretraga koje su istražitelji proveli kod gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Odbacili su tvrdnje da je riječ o postupanju povezanom s njegovim javnim upozoravanjem na moguće financijske nepravilnosti u pojedinim sportskim savezima. Šimunić je ranije sugerirao da su današnje akcije policije i USKOK-a povezane s njegovim javnim istupima o poslovanju sportskih saveza, no iz USKOK-a poručuju kako je takva poveznica neistinita te da predstavlja pokušaj diskreditacije tijela kaznenog progona.

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U priopćenju navode da pozdravljaju i podupiru inicijative građana kojima se ukazuje na moguće nezakonitosti u radu pojedinaca, institucija, udruga ili drugih pravnih osoba te ističu da će provjeriti svaku takvu informaciju, bez obzira na to je li zaprimljena izravno ili objavljena u javnosti. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nastavno na, u pojedinim medijima objavljene tvrdnje gradonačelnika Grada Oroslavja kojima današnje postupanje policije i USKOK-a u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga kod više osoba, među kojima i kod gradonačelnika Grada Oroslavja, imenovani na neprimjeren način povezuje sa njegovim ranije javno objavljenim navodima o financijskim nepravilnostima koje je utvrdio u nekim sportskim savezima, navodimo kako slijedi.

USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno ukazuje na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. USKOK i policija provjeriti će svaku takvu informaciju bilo da je neposredno primljena, ili javno objavljena. Međutim, teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku Grada Oroslavja sa njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza, apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.

Naime, prvenstveno valja naglasiti kako su građani prve informacije o sumnji u nezakonite aktivnosti koje su rezultirale višemilijunskom štetom u jednom sportskom savezu primili upravo od tijela kaznenog progona, USKOK-a i policije, u ožujku 2026. na dan uhićenja i pokretanja istrage protiv odgovornih osoba u tom savezu. Pokretanje istrage rezultat je isključivo dugotrajnog rada tijela kaznenog progona i dokaza prikupljenih temeljito provedenim izvidima kaznenih djela.

USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U tom kontekstu cijenimo dobrodošlom i svaku nastavnu aktivnost građana u utvrđivanju i eventualnih drugih nezakonitosti te će tijela kaznenog progona sve na taj način detektirane konkretne podatke provjeriti te izvidima potvrditi ili opovrgnuti. Posebno napominjemo kako su tijela kaznenog progona zakonski obvezna postupati prema svakoj osobi za koju postoje osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti.

Slijedom navedenoga, i današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza, ili sa javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima, povezivalo sa današnjim postupanjem.