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PLENKOVIĆEVO DRUŠTVO NA HVARU

Tko je žena koja 'udara' selfije s Plenkovićem? Dugo surađuje sa Šutom i voli domaće dizajnere

Piše Iva Tomas,
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Tko je žena koja 'udara' selfije s Plenkovićem? Dugo surađuje sa Šutom i voli domaće dizajnere
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Foto: Zvonimir Barisin

Matea je jako uspješna, stručna, kompetentna mlada žena koja je svojim radom pokazala kako se bori za javno dobro - rekao je o svojoj suradnici jednom prilikom splitski gradonačelnik Šuta

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je obišao novu cestu koja spaja Dubovicu i Svetu Nedelju na južnoj strani Hvara, a s njim su bili ministri Oleg Butković i Tonči Glavina. S njima je u društvu bila i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Inače, Dorčić je dugogodišnja članica HDZ-a, diplomirana pravnica, a bila je i pročelnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

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Foto: Zvonimir Barisin

Mnogi su je zapazili u izbornoj noći u kratkom videu za vrijeme pobjedničkog govora splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, kada je iznenađeno gledala lijevo pa desno, a onda je nabacila osmijeh i zapljeskala. Rođena je u Splitu 1985. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu te pravni fakultet. U vrijeme krize, od 2010. do 2011. godine bilo joj je teško naći posao, pa je, kaže, prve dvije godine staža odradila u splitskoj pekari, i to u pravnoj službi. 

Dorčić i Plenković zajedničke slike imaju još od davnih dana. Plenković se 2013. godine slikao s HDZ-ovom mladeži u splitskoj kavani, a jedna od članica na slici je upravo Dorčić.  Prvotno je 2014. godine bila zaposlena u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove, da bi zatim 2016. godine prešla u Upravni odjel za turizam i pomorstvo. Prema službenoj biografiji bila je voditeljica pododsjeka za granice pomorskog dobra, planiranje, održavanje i ekologiju mora, a 2021. godine postala je županijska pročelnica za turizam i pomorstvo, pisao je ranije Index. Suosnivačica je i voditeljica projekta 'Pomorsko je dobro', koji predstavlja portal što sadrži objedinjeni informacijski sustav za evidenciju pomorskog dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji te online aplikaciju za prijavu devastacija pomorskog dobra.

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Foto: Zvonimir Barisin

Dorčić tvrdi da Tomislava Šutu zna već dugo, a bolje su se upoznali kada je Šuta bio direktor Vodovoda i kanalizacije Split, a ona zadužena za koncesije. Bio je to poslovni odnos davatelja i primatelja koncesije, objasnila je Dorčić svoje poznanstvo sa Šutom u jednom HDZ-ovom podcastu. Kako je više puta spomenula, sebe ne smatra klasičnom političarkom, već operativkom koja zna kako sustav funkcionira i kako ga pokrenuti kada zapne, a sustav poznaje jer, kako sama kaže, više od deset godina radi u javnom sustavu. Osim toga, Dorčić voli i dizajnerske komade, a aktivna je i na Instagramu.

- Matea je jako uspješna, stručna, kompetentna mlada žena koja je svojim radom pokazala kako se bori za javno dobro - rekao je o svojoj suradnici jednom prilikom splitski gradonačelnik Šuta.

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