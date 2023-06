Tko su glavni akteri kaosa u Rusiji: Putinovom kuharu Prigožinu vojni vrh stao na žulj

Kaos u Rusiji! Konvoj plaćeničke vojske Wagner, kojom upravlja notorni Jevgenij Prigožin, napreduje prema Moskvi. Glavni grad je blokiran u očekivanju vojnog udara na predsjednika Vladimira Putina. Privatna vojska 'Putinovog kuhara' već je tijekom noći na subotu prešla iz Ukrajine u Rusiju te ušla u Rostov na Donu i zauzela vojne lokacije. Moskva se ukopava i čeka na udar, a iako propagandni aparat tvrdi da je Putin i dalje u Kremlju, sumnja se da je nestao iz prijestolnice.

Naime, do ovoga je došlo kada je Prigožin u petak nazvao Putinov ured i njegovim ljudima najavljivao puč, no prema pisanju portala Meduza, predsjednička administracija je zaključila da blefira i pokušava 'izvući nešto za sebe'. Wagner se, između ostalih, sastoji i od bivših zatvorenika kojima je ponuđena šestomjesečna borba u Ukrajini u zamjenu za oslobađanje iz zatvora, a Putin je prije dva tjedna zahtijevao da potpišu ugovor s Armijom. To bi praktički značilo da se stavljaju pod njihovo zapovjedništvo. Prigožinu, kako vidimo, ovakav razvoj događaja nije odgovarao. U petak je, nakon višemjesečnog negodovanja i nedvosmislenih optužbi prema ruskoj vrhuški, optužio rusku vojsku za uništenje njegovih boraca i obećao osvetu. Poručio je da se obrazloženje Kremlja za invaziju na Ukrajinu temeljilo na lažima vojnog vrha.

- Ništa neuobičajeno se nije događalo 24. veljače. Ministarstvo obrane nastoji obmanuti društvo i predsjednika i ispričati nam priču o tome kako je postojala luda agresija Ukrajine i da su nas planirali napasti sa cijelim NATO (savezom) - rekao je Prigožin i službenu verziju nazvao "lijepom pričom".

- Rat je bio potreban kako bi Šojgu mogao postati maršal, kako bi mogao dobiti drugi orden 'Heroja (Ruske Federacije)'. Rat nije bio potreban za demilitarizaciju ili denacifikaciju Ukrajine - dodao je.

Ustvrdio je da je kamp Wagnera u Ukrajini napadnut raketama, helikopterima i topništvom, uz brojne žrtve, a prema opisu na Telegramu, napad je navodno izvršen odostraga, odnosno, izvršila ga je vojska ruskog ministarstva obrane. Ovo je bio dovoljan povod za Prigožinovu osvetu.

- Nas je 25.000 i saznat ćemo zašto se u zemlji događa kaos - rekao je i poručio da njegov poziv na djelovanje protiv ruske vojske nije vojni puč, nego marš za pravdu.

Uskoro je ušao u Rostov na Donu i zauzeo ovaj važan ruski stožer na jugu zemlje koji nadzire i koordinira borbe u Ukrajini. Pojavio se i video koji pokazuje Prigožina kako razgovara s ruskim generalima u vojnom stožeru, no snimku, navodi Reuters, nije moguće nezavisno potvrditi. U njemu navodno govori da će njegovi ljudi blokirati Rostov te krenuti prema Moskvi, ne dođu li Šojku i Gerasimov. Na Telegramu je obećao da će svrgnuti vojno vodstvo i da su svi spremni umrijeti. Objavio je zatim i da su njegove snage oborile ruski vojni helikopter koji je navodno otvorio vatru na kolonu civila.

Rusija je trenutno reagirala. Obavještajna služba FSB je započela kazneni postupak protiv Prigožina zbog poziva na oružanu pobunu. Ministarstvo obrane je ubrzo objavilo priopćenje u kojem tvrdi da Prigožinove optužbe nisu istinite i da su informacijska provokacija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin uveo je protuterorističke mjere u glavnom gradu, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke blokada, rovova i mitraljeskih gnijezda na ulazima u prijestolnicu.

Wagnerovci su krenuli dalje i preuzeli kontrolu nad svim vojnim objektima u gradu Voronježu, na pola puta od Rostova prema Moskvi. Tamo je došlo do eksplozije naftnih spremnika.

U međuvremenu se Putin obratio javnosti, poručivši da su neki Rusi "uvučeni u kriminal".

- Ovo je zločinačka avanturistička kampanja. Jednaka je oružanoj pobuni. Rusija će se braniti - rekao je ruski predsjednik, dodajući da se radi o 'nožu u leđa'.

- Borimo se za život i sigurnost naših građana i naš teritorijalni integritet. Borimo se protiv anarhije i kapitulacije. Ova unutarnja pobuna smrtni je udarac za nas - rekao je Putin i naglasio da će protumjere biti vrlo teške. Upozorio je na neizbježnu kaznu za one koji dijele rusko društvo, dodajući da je protuteroristički režim na snazi u Moskvi i u nekoliko drugih regija. Naglasio je da su dane sve potrebne naredbe za suočavanje s krizom, obećavajući obranu Rusije. Nijednom nije spomenuo Wagnerove plaćenike i Prigožina.

Tijekom subote, ruske službe su upale u Wagnerove urede u St. Peterburgu, a po Moskvi su skidani plakati s pozivima na pridruživanje Wagner grupi. Iz Wagnera nisu ostali dužni i poslali su novu poruku Putinu, poručivši mu da je napravio pogrešan izbor i da će Rusija uskoro imati novog predsjednika. Prigožin je ustvrdio da se nijedan Wagnerov vojnik ne planira predati.

Oglasio se i čečenski vođa Ramzan Kadirov koji je, očekivano, ponudio pomoć Putinu i poslao svoje snage prema Rostovu u borbu protiv Wagnera. Jedan od Putinovih zrakoplova navodno je napustio Moskvu i poletio prema Sankt Peterburgu, a zatim nestao s radara. Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da je predsjednik i dalje u Moskvi.

U međuvremenu, na Wagnerovce koji napreduju prema Moskvi pucalo se topništvom i iz helikoptera, a oko glavnog grada kopaju se rovovi. Na cestama kojima nadiru Wagnerovci postavljene su barikade u formi kamiona s pijeskom, a prema snimkama s društvenih mreža, čini se da Prigožinovoj vojsci nisu predstavljale problem. Zabranjeni su ulaz i izlaz iz Moskve. Dok Wagnerovci napreduju prema glavnom gradu, BBC je izvijestio o evakuacijama javnih zgrada. Pojavila se i informacija da Wagnerovci puštaju zatvorenike na slobodu kako bi se pridružili njihovim redovima. Letovi iz Moskve su rasprodani, a ruska državna televizija za to vrijeme prikazuje dokumentarac o Berlusconiju. Ruski mediji su objavili da će u Moskvi biti isključen internet ako to bude potrebno. Iz Kremlja su javili kako je turski predsjednik Recep Tayip Erdogan razgovarao s Putinom i rekao mu da podržava djelovanje ruske vlade prema pobuni Wagnera. Latvija je zatvorila svoje granice za Ruse.

- Latvija pomno prati razvoj situacije u Rusiji... Sigurnost granica je pojačana, vize ili ulasci na granicu za Ruse koji napuštaju Rusiju zbog trenutnih događaja neće biti razmatrani - napisao je latvijski predsjednik Edgars Rinkevics na Twitteru.

Za to vrijeme, u ruskim medijima zavladala je panika. Na naslovnicima pišu o Prigožinovoj ‘veleizdaji’ i pozivaju na ujedinjenost i gušenje pobune.

- To je Prigožinova pobuna. U Moskvi se poduzimaju antiterorističke mjere, uvedena je dodatna kontrola na cestama. Ovu situaciju Ukrajinci pokušavaju iskoristiti na fronti. Ovo je izdaja zbog osobnih ambicija. Organizirao je pobunu, ovo je zločin protiv vlasti i vojne službe - pišu režimu naklonjeni mediji.

Dok Moskva čeka dolazak Wagnerovih snaga, ruska vojska pripremila je obranu na rijeci Oka, koja se nalazi stotinjak kilometara južno od Moskve, javljaju ruski mediji.

Glavni akteri kaosa u Rusiji

Vladimir Putin je dugogodišnji ruski predsjednik i glavni pokretač ruske agresije na Ukrajinu. Uz pomoć oligarha i represivnog aparata, vlada državom već desetljećima

Foto: SPUTNIK/REUTERS

Jevgenij Prigožin je vođa velike pobunjeničke privatne vojske Wagner. Bivši kriminalac i zatvorenik, napredovao je do moćnog bogataša kojeg nazivaju ‘Putinovim kuharom’

Foto: Reuters/TASS/PROFIMEDIA

Sergej Šojgu je ruski ministar obrane i Putinov čovjek broj dva. Prigožin ga je, uz Putina, označio kao glavnu metu Wagnerove pobune i otvoreno optužio za nesposobnost

Foto: Not supplied

Valerij Gerasimov je načelnik glavnog stožera ruske vojske i zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini. Prigožin ga, uz Šojgua, optužuje da je uskratio pomoć i streljivo vojnicima

Foto: Press Office of the Head of the

Ramzan Kadirov je čečenski čelnik i vjerni saveznik Vladimira Putina. Njegovi ljudi ratuju u Ukrajini, a Prigožinovu pobunu nazvao je izdajom. Spreman je pomoći gušenju pobune