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'To je ludo! Jedni obećaju glas Primorcu, a onda se ispostavi da su isto rekli i Varvodiću...'

Piše Ivan Pandžić,
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'To je ludo! Jedni obećaju glas Primorcu, a onda se ispostavi da su isto rekli i Varvodiću...'
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U izborima za šefa HOO-a 29. srpnja glasanje će biti tajno. To je razlog zašto ćemo sljedeća tri tjedna gledati neizvjesnu borbu dva liječnika - Dragana Primorca i Josipa Varvodića, piše Pandžić u novom Expressu

U Hrvatskom olimpijskom odboru su gotovo i zaboravili kako se provode izbori. Još prije davne 22 godine Zlatko Mateša je u tijesnoj izbornoj utrci osvojio svoj prvi puni mandat. Prije toga je odradio dvije godine mandata zbog ostavke prethodnika s glatkom pobjedom. Od te 2004. do danas je Mateša prošao pet izbornih ciklusa bez protukandidata. Bivši premijer je potvrđivan aklamacijom delegata, a onda je u svibnju dao ostavku zbog moralne odgovornosti za afere u hrvatskom sportu.

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Komentari 19
Prve fotografije s mjesta užasa: Ovdje je kod Obrovca poginulo dvoje. Automobili su smrskani!
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Prve fotografije s mjesta užasa: Ovdje je kod Obrovca poginulo dvoje. Automobili su smrskani!

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Svjedok užasne nesreće kraj Obrovca: 'Udarili su se na cesti, pa u zraku. Čovjek je ispao van'

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Pozadina uhićenja u MORH-u: Kako je mikro poduzetnica iz stana dobila milijunske poslove
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Pozadina uhićenja u MORH-u: Kako je mikro poduzetnica iz stana dobila milijunske poslove

Uskok uhitio bivšeg šefa nabave Ivicu Devčića, ali i poduzetnicu Almu Boch koja je s tek osnovanom tvrtkom, jednim zaposlenim i sjedištem u stanu u Dubravi godinama dobivala poslove bez javnih natječaja...

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