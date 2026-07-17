U izborima za šefa HOO-a 29. srpnja glasanje će biti tajno. To je razlog zašto ćemo sljedeća tri tjedna gledati neizvjesnu borbu dva liječnika - Dragana Primorca i Josipa Varvodića, piše Pandžić u novom Expressu
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'To je ludo! Jedni obećaju glas Primorcu, a onda se ispostavi da su isto rekli i Varvodiću...'
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U Hrvatskom olimpijskom odboru su gotovo i zaboravili kako se provode izbori. Još prije davne 22 godine Zlatko Mateša je u tijesnoj izbornoj utrci osvojio svoj prvi puni mandat. Prije toga je odradio dvije godine mandata zbog ostavke prethodnika s glatkom pobjedom. Od te 2004. do danas je Mateša prošao pet izbornih ciklusa bez protukandidata. Bivši premijer je potvrđivan aklamacijom delegata, a onda je u svibnju dao ostavku zbog moralne odgovornosti za afere u hrvatskom sportu.
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