To je taj hrvatski standard kojem Nijemci teže: Cijene u Mülleru kod nas i do 69% više

Usporedba cijena u drogeriji Muller u Hrvatskoj i Njemačkoj lako bi vas mogla baciti u očaj. Naime, cijene u tom lancu trgovina u Njemačkoj su osjetno jeftinije nego u Hrvatskoj. Od prehrambenih proizvoda, kozmetike pa do dječjih potrepština, cijene u Hrvatskoj su zamjetno veće, a neki proizvodi su i do 69 posto skuplji nego što je to slučaj u Njemačkoj.

I dok postoje proizvodi koji su neznatno skuplji kod nas, neki su i dvostruko skuplji nego u Njemačkoj pa se postavlja pitanje zašto Hrvati na iste proizvode troše značajno više nego Nijemci.

Prema podacima prikupljenim 11. studenoga 2024., brojni proizvodi koje Hrvati kupuju u Mülleru znatno su skuplji nego u njemačkim trgovinama istog lanca.

Slatkiši su kod nas uvjerljivo skuplji. Čokoladni prutići Merci u Hrvatskoj koštaju 6,29 eura, dok Nijemci za isti proizvod izdvajaju samo 3,79 eura. I drugi brendovi poput Ferrero Rochera i pralina Raffaello bilježe sličnu razliku, pri čemu su u Hrvatskoj skuplji za 46% i 48%.

Foto: Marko Picek

Ipak, nisu skupi samo slatkiši. I zdravi proizvodi osjetno su skuplji kod nas. Alnatura Bio Maxi Muesli, popularan među ljubiteljima zdrave prehrane, u Hrvatskoj je 20% skuplji nego u Njemačkoj, dok su biokukuruzni vafli poskupjeli za čak 55%.

Ništa bolja situacija nije s kozmetikom i proizvodima za osobnu higijenu. Dezodorans Nivea Men Fresh Active u Hrvatskoj stoji 69% više nego u Njemačkoj, dok Nivein gel za brijanje bilježi razliku od 60%. Njemački kupci plaćaju i do 1,84 eura manje za konac za zube Oral B Satin Tape, što predstavlja razliku od 68%.

Skuplji su kod nas i deterdženti. Gel za pranje rublja Riese Universal u Hrvatskoj stoji 6,99 eura, što je 57% skuplje u usporedbi s njemačkom cijenom od 4,45 eura. Slična je situacija i s Persilovim univerzalnim gelom i tabletama za perilicu posuđa Finish.

Razlika u cijenama koja najviše zabrinjava je u kategoriji proizvoda za djecu. Dječja hrana Hipp Bio Reis u Hrvatskoj je 37% skuplja nego u Njemačkoj. Pelene i dječje igračke također su skuplje – primjerice, pelene Pampers Premium Protection u Hrvatskoj su 18% skuplje, dok roditelji za dječje pelene Beauty Baby Premium Dry plaćaju 19% više. Što se tiče igračaka, Lego Batman vs. Joker kockice stoje 12% više, dok dječji autić Burago Ferrari bilježi razliku od 6%.