'Imamo informacije. Todorića sigurno izručuju, to je gotovo'

Autor filma Gazda Dario Juričan gostovao je u live emisiji 24sata 'Meet The Press'. Juričan je emisiji komentirao jučer objavljen leksikon o Agrokoru, spregu banaka i Agrokora, problematičnoj firmi Ciglane nekretnine, a komentirao je i Todorićeve istupe u kojima se žali da nema novaca i da nema od čega živjeti.

Leksikon o Agrokoru koji se može naći na internet stranici Agrokor.hrcin.hr. Napravljen je po abecedi, ima hrpu natuknica, puno dokumenata, svi transkripti istražnog povjerenstva... Ekipa filma Gazda leksikon je objavila šest mjeseci nakon što je ugašeno istražno povjerenstvo. Upitan što ga još gura, zašto i dalje jaše po Agrokoru, Juričan je odgovorio da je to 'zato što to ne radi nitko drugi'.

- Da ja vidim da je netko ozbiljno uzeo tu priču i rastočio je kako ona zaslužuje, mislim da se ja Agrokora ne bih taknuo. Mi Agrokor nismo radili otkad smo napravili film. To je prava istina. Čekali smo da DORH krene u akciju, da istražno povjerenstvo to malo rastoči. Kada se to nije dogodilo opet smo se morali vratiti Agrokoru. Podvlačim sedmi put, to što se ja bavim Agrokorom, to je najveći poraz novinarstva - izjavio je Juričan.

Sprega banaka i Agrokora

Upitan zašto je ponudio 100.000 kuna onome tko dokaže spregu između banaka i Agrokora, Juričan je kazao sljedeće: - Tu je velika priča o faktoringu, gdje je mene šokiralo saznanje da nije Ivica Todorić taj koji je inicirao tu priču oko faktoringa. Nego su to bile banke.

Podsjetimo, faktoring je osmišljen kada banke više nisu mogle davati direktno kredite ni Agrokoru ni tvrtkama koje su direktno povezane s njim, smišljena je shema u kojoj je sve išlo kao po špagi. Poduzetnik s treće strane bi svoju mjenicu koja je bez ikakvog pokrića davao Agrokoru. On se zatim naplaćivao preko faktoring društva kojima su banke osiguravale novac. Agrokor je tu mjenicu plaćao kad tad, sve dok Agrokor više nije mogao plaćati. Neki veliki poduzetnici ostali su 'visiti' oko 3,5 milijarde kuna.

'Kriva je pohlepa'

- Banke su prišle Agrokoru, rekle su - mi želimo dalje rasti, imamo restrikcije HNB-a, hajdemo se dogovoriti kako ćemo to riješiti. Znači banke su bile te koje su zapravo hajdemo reći gurnule Agrokor u propast. Da su postojale te restrikcije, da su svi igrali po pravilima kako je bilo zamišljeno na tom velikom terenu zvanom Hrvatska, Agrokor ne bi pao. To je sigurno. Ja ne kažem da su ta to krivi bankari, kriva je njihova pohlepa. I sad tu imamo jednu priču, imamo moralnu stranu o kojoj može suditi ili ne, ali imamo i krivično djelo - a to je odavanje poslovne tajne - istaknuo je Juričan.

- Ono što je Agrokoru davalo polugu i što im je davalo taktičku i poslovnu prednost pred dobavljačima to im je osiguravala banka. Banke su odavale tajne informacije o stanju zaduženosti, o stanju računa i o kreditnoj sposobnosti dobavljača koje su prosljeđivale Agrokoru. I onda je Agrokor s tim informacijama mogao reketariti dobavljače - objasnio je Juričan.

Priča o faktoringu

- Agrokor je govorio svojim dobavljačima: Prijatelju, imaš toliko i toliko novaca, tvoja kreditna sposobnost je tolika, ako i dalje želiš biti naš dobavljač bilo bi dobro da se to tako napravi. Nisu u toj priči ni dobavljači skroz nevini, treba to jasno i glasno reći. Nekima je ponuđeno, jedna od tvrtki je Frank, ponuđeno im je da će dobiti ako se ne varam jednu od manjih tvrtki Agrokora. Neki su bili ucijenjeni na način da ako želiš dalje raditi s nama, to je uvjet... Niti je tu bila jedna vrsta, hajdemo reći, mjeničnog turizma. Mi smo dobili informaciju da je bilo oko dvadesetak modela. Nije postojao jedan obrazac, bilo je više obrazaca. Ali ovo za banke smo sigurni, provjerili smo s nekoliko dobavljača. Pitali smo ih otvoreno jeste li u to sigurni, oni su rekli da. S takvom vrstom informacija s kojima je raspolagao Agrokor mogle su raspolagati jedino banke, točka - pojašnjava Juričan.

Kako kaže, nisu u faktoring poslu svi sudjelovali u jednako.

'Banke uvijek prolaze lišo'

- Time bi se trebao baviti DORH, to je ipak dio kriminalne istrage, a mi želimo pomoći. I mi kad smo se krenuli baviti Gazdom i kad smo sondirali teren i pitali urednike koje su tabu teme, uvijek su iskrsnule dvije: jedna je bila Agrokor, a druga su banke. Meni se čini da banke uvijek prolaze lišo. Kad smo istraživali Miroslava Kutlu uvijek su nekakvu ulogu igrale banke. Kako je Kutle čistio tvrtke i selio dugove radi banaka na dobre zdrave tvrtke kao što je recimo Tisak i kako su se zapravo banke naplaćivale. Tako da banke imaju veliku ulogu i s ovih 100.000 kuna, mi znamo da je to kap u njihovom moru, ali mi želimo malo staviti reflektor i na banke. Da se vidi, da sad vratim priču, banke su bile te koje su inicirale priču oko faktoringa zato što su htjele i dalje rasti i koristili su poluge odavanja poslovne tajne koje su odavale Agrokoru, a koji je to onda dalje koristio - navodi Juričan.

Juričan se osvrnuo i na priču o projektu firme Ciglane nekretnine, koja posjeduje zemljišta i nekretnine na Črnomercu, a kojoj je privremena uprava Agrokora odbila potraživanja od 67 milijuna kuna.

Tu će se još svašta dešavati

- Čini mi se da je to jedna dobra priča. Vlasnici su mađarski fondovi iza kojeg stoje odvjetnici. Predstavnik zagrebačke tvrtke Ciglane nekretnine je također odvjetnik i to je odvjetnik Gajski, suprug gospođe Danijele Gajski koja je, pak, sestra od Ivana Crnjca, a Crnjac je bio visokopozicionirani član uprave u Agrokoru, dobar prijatelj Ante Todorića. Gospođa Danijela Gajski dobra je prijateljica Ive Balent. Tako da mi se čini da ta priča nije toliko bezazlena kao što na prvu izgleda - upozorava Juričan.

- Ciglane Nekretnine kažu da izvanredna uprava nije priznala tražbinu od red veličine 67 milijuna kuna, nije bilo prebijanja. Ugovor između Ciglana nekretnina i Konzuma za to područje, za taj rent koliko smo dobili informaciju, prekinut je neposredno prije ulaska izvanredne uprave. Znači postoji tu nekoliko upitnih stvari i meni se čini da će se tu svašta dešavati. Mi smo dobili informaciju koju ne možemo verificirati, a tvrdi da se iza cijele te priče nalazi obitelj Todorić - kaže Juričan.

Juričan je komentirao i situaciju s potencijalnim izručenjem Ivice Todorića.

- Ivica Todorić će sigurno biti izručen. Po našim informacijama, to je gotova stvar, samo je pitanje trenutka. Najranije će biti izručen u srpnju, najkasnije krajem godine. Dobro smo se raspitali, nema šanse da se Ivica izvuče na politički progon - kaže Juričan.

'Mislim da je gospodin Todorić sitni lažov'

U pogledu Todorićevog istupa u javnosti, u kojima se žalio da ne može živjeti, da nema novca, da ne može preživjeti u Londonu, Juričan podsjeća da je Todorić rekao još nešto bezobraznije od toga.

- On kaže da nema ni kune na računu. To mi je vrhunac bezobrazluka.. Jedan od motora zašto mi ovo radimo jest njegova izjava: 'Nađite mi... 'Gospodine Todoriću, naći ćemo vam - kazao je Juričan.

U pogledu toga da Todorić mora smanjiti svoj tim, Juričan je rekao: 'Ja mislim da je gospodin Todorić mali sitni lažov. Ono koliko smo se mi bavili njime, njemu nije teško s vremena na vrijeme reći neku sitnu laž. Tako da, mislim da se njegov odvjetnički tim definitivno smanjio, ali smanjio se zato što ih ne plaća, ne zato što su se fizički smanjili jer on ima manju potrebu za njima. Ne vjerujem da je stvar u novcu. Platio je zakupninu šest mjeseci unaprijed. Kad nemaš novca, ne živiš u centru grada na elitnoj lokaciji, ne plaćaš najam šest mjeseci unaprijed. Nisam siguran u tu priču'.