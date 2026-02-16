Obavijesti

News

Komentari 0
novo društvo

Tokić širi poslovanje: Osnovali T Truck Servis za održavanje flota gospodarskih vozila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tokić širi poslovanje: Osnovali T Truck Servis za održavanje flota gospodarskih vozila
Zagreb: Svečano obilježavanje uvrštenja dionica Tokića na Zagrebačku burzu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tokić grupa izvijestila je u ponedjeljak da je osnovala društvo T Truck Servis, sa sjedištem u Sesvetama, specijalizirano za pružanje usluge servisa, popravaka i održavanja flota gospodarskih vozila

Admiral

Taj najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji s ukupno 123 prodajna mjesta diljem Hrvatske i Slovenije, koji je u studenome lani izlistao dionice na Zagrebačkoj burzi nakon IPO-a u kojem je prikupio 23,3 milijuna eura svježeg kapitala, T Truck Servis ima u potpunom vlasništvu. 

Kako navode u objavi, nova tvrtka upravlja servisnom radionicom u Sesvetama, zapošljava 14 specijaliziranih servisera te uz osnovne servisne aktivnosti sudjeluje u provedbi edukacija u okviru Tokićevog edukacijskog centra (TEC) i pruža logističku podršku prodajnoj mreži.

ULAGANJE U NOVI CENTAR Počeli trgovati dionicama Tokića
Počeli trgovati dionicama Tokića

 "Takvom investicijom Tokić dodatno zaokružuje svoju podršku gospodarstvu Hrvatske, gdje uz širok asortiman dijelova za program gospodarskih vozila, nudi i podršku kupcima iz sektora industrije te poljoprivrede. Nova specijalizirana tvrtka dio je Tokić programa gospodarskih vozila, drugog najvećeg programa u Tokiću nakon onoga za osobna vozila. Osnivanje tvrtke nastavak je strategije organskog rasta Tokić grupe kroz razvoj novih usluga", priopćili su iz te kompanije.

Cijena dionice te kompanije na Zagrebačkoj burzi jutros je oslabila 0,6 posto, na 16,8 eura.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026