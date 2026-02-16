Tokić širi poslovanje: Osnovali T Truck Servis za održavanje flota gospodarskih vozila

Taj najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji s ukupno 123 prodajna mjesta diljem Hrvatske i Slovenije, koji je u studenome lani izlistao dionice na Zagrebačkoj burzi nakon IPO-a u kojem je prikupio 23,3 milijuna eura svježeg kapitala, T Truck Servis ima u potpunom vlasništvu.

Kako navode u objavi, nova tvrtka upravlja servisnom radionicom u Sesvetama, zapošljava 14 specijaliziranih servisera te uz osnovne servisne aktivnosti sudjeluje u provedbi edukacija u okviru Tokićevog edukacijskog centra (TEC) i pruža logističku podršku prodajnoj mreži.

"Takvom investicijom Tokić dodatno zaokružuje svoju podršku gospodarstvu Hrvatske, gdje uz širok asortiman dijelova za program gospodarskih vozila, nudi i podršku kupcima iz sektora industrije te poljoprivrede. Nova specijalizirana tvrtka dio je Tokić programa gospodarskih vozila, drugog najvećeg programa u Tokiću nakon onoga za osobna vozila. Osnivanje tvrtke nastavak je strategije organskog rasta Tokić grupe kroz razvoj novih usluga", priopćili su iz te kompanije.

Cijena dionice te kompanije na Zagrebačkoj burzi jutros je oslabila 0,6 posto, na 16,8 eura.