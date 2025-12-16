Tokio uskoro vraća Kini divovske pande blizance

Dan nakon što se proširila vijest da će Japan uskoro morati vratiti posljednje dvije divovske pande Kini, tisuće posjetitelja pohrlilo je u utorak u zoološki vrt Ueno u Tokiju kako bi ih posljednji put vidjeli, a mnogi su se u suzama oprostili od blizanaca. Objava da će četverogodišnji blizanci Xiao Xiao i Lei Lei krajem siječnja biti prebačeni u Kinu, prije roka 20. veljače, razočarala je cijelu naciju u ponedjeljak. Njihovo preseljenje u Kinu bilo je dugo planirano, ali ovaj gubitak za Tokio pun je simbolike jer su se odnosi Kine i Japana pogoršali zbog geopolitičkih pitanja.

Peking je bio bijesan kad je japanska premijerka Sanae Takaichi rekla u studenome da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Tokija. Napetosti su i dalje visoke.

U utorak su Xiao Xiao i Lei Lei ponovno bili glavna vijest, a televizijske kamere snimile su mnoštvo posjetitelja s pandinim kapama, torbama i drugim predmetima.

"Želim da ove pande zauvijek ostanu u Japanu", rekao je 60-godišnji ugostitelj Hiroyo Kashio. "Znam da pripadaju Kini, ali budući da su rođene u Japanu, stvarno želim da ostanu u zoološkom vrtu Ueno", dodao je.

Panda diplomacija

Blizanci su rođeni u zoološkom vrtu u lipnju 2021. i glavna su atrakcija otkako su im roditelji vraćeni prošle godine. Japan će njihovim odlaskom biti bez pandi prvi put od 1972., godine kada su normalizirani diplomatski odnosi s Kinom.

"Rođenje ovih blizanaca nam je zaista puno dalo, i u smislu iskustva i emocionalnog utjecaja", rekao je Hitoshi Suzuki, voditelj skrbi za životinje i izložbe u zoološkom vrtu Ueno.

Kina, u onome što se naziva panda diplomacijom, ima povijest posuđivanja pandi kako bi nagradila svoje saveznike, iako ih je ponekad i uzimala natrag kako bi izrazila nezadovoljstvo. Porijeklom iz Kine, divovske pande obično se vraćaju kući nakon što istekne ugovor o posudbi. Mladunci rođeni u inozemstvu nisu iznimka.

Očekujući poplavu posjetitelja do 25. siječnja, posljednjeg dana boravka pandi Xiao Xiao i Lei Lei, zoološki vrt Ueno počeo je ograničavati razgledavanje paviljona s pandama na otprilike minutu počevši od utorka. Od idućeg tjedna bit će potrebne online rezervacije, a posljednjih 12 dana održat će se lutrija za odabir sretnih posjetitelja.

"Možda su izjave naše premijerke imale određeni utjecaj na ovo", rekao je posjetitelj Kashio. "Ali pande ne bi trebale biti političko pitanje. One su simboli prijateljstva između Japana i Kine pa se stvarno nadam da će pande ovdje ostati", dodao je.