Tölle iz Autonomne ženske kuće: 'Nadležne službe propuste čine stalno i za njih ne odgovaraju...'

Sad je tek svibanj, a već je od početka ove godine ubijeno pet žena. Dakle, jedna žena mjesečno. I sve dok ne budemo najoštrije, s maksimalnim kaznama koje predviđa zakon, kažnjavali slučajeve femicida, neće biti nikakvih pomaka, rekla nam je jučer dobro poznata aktivistkinja Neva Tölle iz Autonomne ženske kuće Zagreb.

Nevu Tölle dobili smo u trenutku kad još nije bila čula zastrašujuću vijest iz Bjelovara, i doslovno shrvana jedva je našla riječi da komentira ovaj slučaj, ali i sve prethodne koji upozoravaju na vrlo zabrinjavajuću situaciju u Hrvatskoj.

- Bez riječi sam. Toliko puta smo ukazivali na problematiku, toliko puta ste me zvali za izjave. Upozoravali smo na femicid kroz godine beskrajno. No i dalje u ovoj državi imamo patrijarhalni odgoj koji djecu uči da je dečko nadmoćan djevojčici, da je voli ako je udara ili vuče za kosu. Odgoj treba mijenjati iz nasilnog u nenasilni, a ubojice žena najstrože kažnjavati maksimalnim zatvorskim kaznama - ističe Neva Tölle dodajući kako primjećuje da u posljednje vrijeme, što prije nije bio slučaj toliko često, počinitelji femicida presuđuju sami sebi. Ova dugogodišnja aktiviskinja za ženska prava uputila je ranjenoj ženi najčvršće želje za oporavak, dodajući da za pokušaj ubojstva ove žene, i ubijanje njezine majke, da je počinitelj kojim slučajem ostao živ, ne bi bilo druge kazne nego maksimalne.

- To što je ubio sebe je njegovo pravo. Ali nitko od nas nema pravo oduzeti život nekom drugom. I zato se pitam odgovaraju li ljudi unutar svojih resora za posao koji rade, policija, suci, državni odvjetnici. Jer zasigurno su se neki od slučajeva kojima svjedočimo mogli prevenirati. No postoje zaštićeni strukovni lobiji koji ne odgovaraju za svoje propuste, jer da odgovaraju ubijenih žena ne bi bilo - ogorčena je Neva Tölle koja smatra da za pet ubijenih žena u ovoj godini treba napraviti dubinsku analizu kojom bi se ustanovilo jesu li postojale pogreške u postupanju nadležnih službi i jesu li ti femicidi mogli biti spriječeni.

Inače, od ove godine u kazneni zakon je uvršteno kazneno djelo femicida, odnosno, teškog ubojstva žene, za što je propisana kazna od najmanje deset godina zatvora do dugotrajnog zatvora. No sudeći po onome čemu svjedočimo u praksi, pitanje je kad će se to napokon početi primjenjivati.