Gostujući u Dnevniku HTV-a, Tomislav Tomašević rekao je da će mu strategija za drugi krug izbora biti slična kao i do sada jer ju smatra pobjedničkom s obzirom na rezultate izbora za gradonačelnika Zagreba.

Objasnio je svoju strategiju kampanje za drugi krug izbora i otkrio da će voditi pozitivnu kampanju, obilaziti terene i fokusirati se na pronalaženje rješenja gradskih problema, a ne na kandidate.

Osvrnuo se i na svoga protukandidata, Miroslava Škoru i zahvalio mu na čestitkama. Komentirao je Škorine izjave o tome kako se ne fokusira na Tomaševića:

- Reći da se ne fokusira na mene nije točno. Prateći njegovu konferenciju za novinare najviše se zapravo bavio sa mnom, ad hominem napadima, a najmanje je spominjao gradske probleme i kako ih riješiti. Mi nećemo to raditi. Radit ćemo kampanju kao i do sada. Fokusirat ćemo se na probleme, kao što smo do sada radili u Gradskoj skupštini. Četiri godine smo govorili što ne valja, ali smo stalno nudili alternativu. To ćemo raditi i sada - rekao je Tomašević.

Na Škorine optužbe da je izgradio karijeru zbog Bandića, da su 'čistači proračuna' i da su neki iz njegova kruga na gradskom proračunu i da žive u 'Bandićevim stanovima', Tomašević je odgovorio:

- Rekao je pola ljudi u gradskim stanovima. Pa neka onda navede tko su te osobe. Čistači proračuna? I u uvodnom HTV-ovom prilogu je bilo koliko je puta on radio s gradom i državom. Udruge u kojima sam radio nisu ništa dobile, već se radi o projektima koji se dobivaju na natječaju.

- Isti je slučaj s privatnim poduzećima u procesima javne nabave. Svaka je kuna točno određena proračunom, dodao je Tomašević.