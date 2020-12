Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da i dalje ne vjeruje kako "nije bilo izvlačenje novca" u projektu zagrebačke žičare jer i dalje nema dokumentaciju koja bi to demantirala.

Kaže da nije dobio građevinski dnevnik kako bi se utvrdilo, što se tiče iskopa građevinske jame na donjoj postaji, je li došlo do radova u skladu s kategorijom tla B ili A ili C.

- U troškovniku je kategorija tla C, što je nešto manje od milijun kuna, a na kraju je to naraslo na više od 11 milijuna kuna. To znači da je razlika 10 milijuna kuna - rekao je Tomašević i dodao:

- Da uzmemo čak i tezu da nije izvlačen novac nego da je došlo do štete Gradu Zagrebu od 80-ak milijuna kuna zato što su ljudi koji su odabrani krivo odradili posao, gradonačelnik ih je sve odabrao. To su sve njegovi ljudi, dugogodišnje firme s kojima on surađuje i nije bilo ni riječi o tome na sjednici od prije mjesec dana, zato što film nije izašao. Sad kad je film izašao, sad kad se vidi da je očito preplaćen cijeli projekt, da je bilo jako puno fušarenja u radovima, sada se sve prebacuje na bivše gradonačelnikove stranačke intimuse, savjetnike posebne i koordinatore - kaže Tomašević referirajući se na film u trajanju od 7 sati koji je osvanuo na YouTubeu, a detaljno objašnjava izgradnju i malverzacije oko žičare.

HDZ odlučio igrati na to da možda Bandić pobijedi na izborima

Na pitanje oko lokalnih izbora u Zagrebu, Tomašević je rekao da su bila tri sastanka oporbenih klubova, a sljedeći će biti nakon što se napravi anketa i tada će se vidjeti koje su sve moguće kombinacije. Onda, kaže, ili će se izlaziti u najširoj koaliciji gradske oporbe što ovisi kakve će uvjete postavljati stranke jedni drugima i o programskoj kompatibilnosti, ili će se izaći u više blokova i sa više kandidata za gradonačelnika.

Istaknuo je da za njih nije opcija "bilateralna koalicija" u gradu Zagrebu sa SDP-om niti misle ići na bilo kakve bilateralne pregovore s njima. Od početka, kaže, sudjeluju na sastancima cijele gradske oporbe gdje se uz temu lokalnih izbora bave i kako da se zadnjih pet mjeseci što je gradonačelnik Bandić na vlasti ne dogode štetni projekti kao što je prodaja "obiteljskog srebra" - Gredelja, Zagrepčanke i Paromlina te Blok Badel.

Na pitanje očekuje li od HDZ jako ime ili alibi kandidata, Tomašević je rekao:

- Čini mi se da je HDZ zapravo odlučio igrati na to da možda Bandić pobijedi na izborima i da oni i dalje ostanu u interesnoj koaliciji s njim te da su odustali od toga da imaju jakog kandidata i uđu u izbornu utrku jer ovako misle da imaju više šanse zadovoljiti svoje interese na uštrb građana, ostane li Bandić na vlasti.