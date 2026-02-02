Tomašević: Je li normalno da policija komunalnim redarima na Trgu brani djelovanje?

Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je pressicu u Lisinskom. Prvi čovjek metropole je pod neviđenim udarom HDZ-a, hrvatske desnice i brojnih političara.

Tijekom pressice posebno se osvrnuo na činjenicu da je Vlada RH preuzela organizaciju dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića.

- Ja se ne sjećam da je bilo koja vlada napravila nešto slično. I to gledam na to da HDZ nije uspio doći na vlast u Zagreb na lokalnim izborima. Oni su svjesno sada odlučili na silu, nasilno. Ako vlada RH svjesno krši zakon, kakvu to poruku šalje građanima. Onda ni oni ne trebaju. Ako može vlada, mogu i građani. U kojoj državi je to normalno. Je li normalno da je cijela gradska uprava danas evakuirana zbog prijetnji bombama? Je li normalno da trenutačno na Trgu bana Jelačića s obzirom na to da Vlada nema dozvole, policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju. Tamo trenutačno policija izdaje naloge da ne smiju postupati - pitao se Tomašević.

Otkrio je da Grad Zagreb nema ništa protiv 'Ako ne znaš šta je bilo' i da je Hrvatski rukometni savez otkazao doček nakon što nisu dobili dozvolu da nastupa Marko Perković Thompson. Tomašević je pojasnio da su pjesmu, koja je neslužbena himna rukometaša, trebale izvoditi Hrvatske ruže.

- Nikakve prijetnje smrću, nikakve prijetnje bombama, mene neće pokolebati, potpuno stojim uza tih odluka. Ja ne odgovaram vladi RH nego građanima Zagreba i dok god imam njihovu podršku ja ću dalje raditi ovaj posao - poručio je Tomislav Tomašević.

Inače, komunalni redari kada netko postavlja nešto na javnu površinu, traže rješenje kojim je grad to odobrio. Ako rješenja nema, komunalni redar piše kaznu, ali i izdaje nalog da se objekt - ukloni.