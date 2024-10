UŽIVO Tomašević najavio velike promjene: 'Gradit će se garaže, mostovi i novi podvožnjaci!'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec na konferenciji za novinare govorio je o ulaganjima u promet u Zagrebu.

- Broj registriranih osobnih automobila u Zagrebu je 2013. godine bio 283.331, a 2023. za koju imamo posljednje podatke je 379.564. Povećanje u posljednjih 10 godina je 34 posto. Ovo je najveći rast među europskim metropolama, neki čak uspijevaju i preokrenuti trend. Mi moramo ulagati u javni prijevoz, ovakav trend je nemoguće pratiti s prometnom infrastrukturom - rekao je.

U Zagrebu je potrebno obnoviti sve. Velike gužve rezultat su lošeg planiranja i velikog broja rasta automobila, komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević velike gužve u Zagrebu te se osvrnuo na buduće projekte.

- Samo kad gledamo tramvaje, to će biti nova investicija od 200 milijuna eura. Osim toga, kupili smo 65 novih autobusa - rekao je Tomašević.

- Obnavljamo pruge, stanice. Za neke se stvari više ni ne proizvode dijelovi s obzirom koliko su neke stvari stare. Projektira se garaža u Klaićevoj, ispod igrališta od Mimare. To je oko 20 milijuna eura investicija, vidjet ćemo koliko će točno izaći. To je 800 parking mjesta. Ispod Paromlina gradimo podzemnu garažu za 350 mjesta. Radimo i garažu ispod Trga Franje Tuđmana. Ideja je da ljudi na obodu centra ostave automobile pa da u centru imamo što manje automobila i manje gužvi - rekao je Tomašević.

Objavio je kako će blokovsko parkiranje u centru krenuti krajem listopada.

- Uvest će se i naplata parkinga do 24 sata, umjesto dosad do 22 sata. Također, naplata će se vršiti i nedjeljom do 15 sati. Dosad nedjeljom nije bilo naplate parkinga. Tako ćemo zaštititi ljude koji žive u centru. Primjena kreće 26. listopada - rekao je Tomašević.

- Jedan od ključnih projekata obuhvaća proširenje Branimirove ulice i Ulice Rudolfa Kolaka. Prvi radovi započinju na južnom dijelu grada, gdje će biti izgrađen novi ulaz. Radovi na Sarajevskoj cesti, čija vrijednost iznosi 25 milijuna eura bez PDV-a, kreću već idućeg tjedna. Također, uskoro počinje i širenje tramvajske mreže, u vrijednosti od 10 milijuna eura. Planirani rok dovršetka svih radova je kraj 2025. - rekao je Tomašević.

Jarunski most

Rekao je i da će Jarunski most biti gotov 2028.

- Planiramo izgradnju mosta Jarun koji će značajno smanjiti prometno opterećenje u zapadnom dijelu grada, osobito na Jadranskom mostu. Bit će to treći most preko kojeg će tramvaj moći prolaziti, a predviđeno je da koridor vodi prema novoj nacionalnoj dječjoj bolnici u Blatu. Most bi trebao biti završen do 2028. godine. Most će imati po tri prometne trake u oba smjera. Trenutno mijenjamo dozvole, otkupljujemo zemljišta, a iduće godine krećemo s izradom dokumentacije. Planiramo gradnju podvožnjaka od Aleje Bologne do Samoborske ceste, što je projekt nazvan "Podvožnjak Medpotoki”. Ovaj podvožnjak omogućit će bolju povezanost između sjevera i juga. Vrijednost radova procijenjena je na 35 milijuna eura, a trajat će 18 mjeseci. Radovi će započeti sljedeće godine - rekao je Tomašević.