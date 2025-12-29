Tomašević: 'Kaznena prijava? Imam pitanje za Thompsonov tim. Prosvjed? Žao mi susjeda!'

Marko Perković Thompson je 27. prosinca započeo pjesmu 'Bojna Čavoglave' na koncertu u zagrebačkoj Areni ustaškim pozdravom 'Za dom', a publika je uzviknula 'spremni'. Prije nekih mjesec dana zagrebačka Gradska skupština, na prijedlog Možemo! i SDP-a, donijela je odluku kojom zabranjuje korištenje tog pozdrava.

U odluci stoji da se "poziva gradonačelnika Grada Zagreba da, radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati" da se u svim gradskim prostorima "ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te se ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič ‘Za dom spremni‘, a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske".

Thompson je pozvao na rušenje zagrebačke vlasti nakon zabrane, a evo što je Tomislav Tomašević o svemu rekao za Jutarnji list.

- Kao prvo, ono što je jasno da je napravio, iako smo ga pozvali da to ne napravi, da je uzviknuo taj protuustavni ustaški pozdrav i to znači da neće biti njegovih koncerata na gradskim površinama i u gradskim prostorima u Zagrebu dok sam gradonačelnik. To mu je bilo jasno komunicirano unaprijed. On je jasno rekao da će to napraviti, napravio je i svi znamo koje su posljedice toga. Što se tiče pravnih instrumenta koji su na raspolaganju, ja sam rekao da ako misli da mu je neko pravo prekršeno, ima pravne instrumente i to je na neki način bilo očekivano. Njegov tim je najavio da će ići s tužbama. Danas sam vidio da su krenuli s tužbama. Međutim, moram reći da je kaznena prijava neki novi moment. S obzirom na to da mu u zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova nije dozvoljen koncert, zanima me koliko je gradonačelnika gradova gdje mu nije dozvoljen koncert dosad kazneno prijavio. Thompson je imao ugovor za prvi koncert i rekao sam da će se poštivati taj ugovor koji je potpisan, a da novih koncerata neće biti, ako na tom koncertu 27. prosinca bude taj pozdrav. I u tom smislu je sve jasno - rekao je Tomašević za Jutarnji list pa dodao:

- Ako Thompson ima nekakve političke ambicije da to promijeni, to je isto njegovo pravo. Može osnovati stranku ili se pridružiti nekoj od postojećih stranaka i politički se angažirati. Ja sam to napravio 2017., prije sada već osam godina. Ono što je meni bitno jest da dok god imam podršku građana, ja ću raditi ovaj posao najbolje što mogu, savjesno i odgovorno, i donosit ću odluke koje smatram da su ispravne, bez obzira kakvi bili pritisci. Tako je bilo i oko GUP-a, tako je bilo oko niza odluka, pa ako hoćete i oko roditelja odgojitelja.

A je li Tomašević bio u stanu za vrijeme prosvjeda?

- Jesam, bio sam doma sa suprugom, bio sam u stanu, imao sam informaciju od policije da će biti prosvjed jer je bio prijavljen, ali sam odlučio ostati. Mogao sam, naravno, otići u nedjelju za vrijeme ručka negdje kod rodbine, ali sam odlučio biti doma prije svega iz solidarnosti sa susjedima. Meni osobno prosvjed ispred stana u kojem živim nije problem. I nisam prvi hrvatski političar kojem su prosvjednici dolazili pod prozor. Možemo sad raspravljati treba li to regulirati kao u Španjolskoj i još nekim drugim zemljama gdje to nije dozvoljeno, ali meni osobno to ne smeta. Ja sam se odrekao dobrog dijela svoje privatnosti kad sam počeo raditi ovaj posao. Ali, prije svega žao mi je susjeda koji su usred nedjeljnog ručka bili maltretirani s govorima koji su upućeni meni, zbog političkih odluka koje ja donosim - rekao je gradonačelnik za Jutarnji list.

