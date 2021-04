Prvo veliko sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Zagreba između Tomislava Tomaševića (Možemo!), Joška Klisovića (SDP) i Davora Filipovića (HDZ) održalo se na Večernji.hr, a moderatorica sučeljavanja bila je Mladenka Šarić.

U debati je bilo sedam pitanja koje su oblikovali članovi Akademije za politički razvoj. Na sva pitanja, kandidati su imali priliku odgovoriti u dvije minute, a svaki kandidat imao je priliku jednom replicirati odabranom protukandidatu, a potom je i taj kandidat imao mogućnost jednog odgovora u roku od pola minute.

Na pitanje ''koliko ste upućeni u financijsko stanje grada Zagreba i koje investicije se moraju provesti te kako biste ih financirali'' Tomašević je odgovorio da je gubitak između milijardu i 300 milijuna kuna te da bi do lipnja trebali dobiti izvješće o stvarnom stanju financija. Tomašević je najavio maksimalno koristiti europske fondove, posebno za proširenje vodoopskrbne mreže, poslijepotresnu obnovu, za što je sada osigurano samo 80 milijuna kuna. Planiraju povećati na 700-800 milijuna, a kroz uštedu u javnim nabavama, reviziju ugovora s privatnim poduzećima, europskim fondovima planiraju realizirati glavne projekte.

Klisović pak tvrdi da prema procjenama upućenih ljudi u Gradu Zagrebu dug iznosi oko 10 milijardu kuna, no da će službene podatke imati kada postane gradonačelnik.





- Ono što mogu sada kazati jest da ću sigurno u prvih 100 dana mandata napraviti rebalans proračuna. To je potrebno kako bih mogao prikazati ključne i neophodne stavke na koje se novac troši. Također, osnovat ću riznicu tako da će se svaka transakcija koja ide iz gradskog proračuna može transparentno kontrolirati. To je jedan od ključnih elemenata mog programa. Dakle, transparentnost. Nadalje, na internetskim stranicama grada bit će objavljene baš sve financije koje će biti svima javno dostupne. Želio bih iskoristiti i potencijal mirovinskih fondova koje nam daju zakonsku mogućnost ulaganja do 20 posto u infrastrukturu od nacionalnog značaja. Naravno, treba bolje gospodariti i gradskom imovinom i tu napraviti uštede i prihode koji su značajni. Od projekata koje mislim realizirati primarno bih spomenuo vodovodnu i komunalnu infrastrukturu, prometnu infrastrukturu, proširenje tramvajske mreže, novi signalizacijski sustav kod reguliranja prometa, a posebno ću se fokusirati na izgradnju i obnovu škola, staračkih doma i vrtića - rekao je Klisović.

Filipović kaže da još od prošle godine upozarava na katastrofalno stanje u gradskim financijama a još na kraju 2019. gubitci su bili veći od milijardu i 750 milijun kuna.



- Što hoću reći? Da ću kao gradonačelnik trošiti onoliko koliko uprihodimo. Planiram podići transparentnost, uvesti obvezan prikaz imovinskih kartica svih pročelnika i direktora, uvesti antikorupcijski standard ISO 37001 po uzoru na Prag. Također, omogućio bih članovima oporbe da sudjeluje u procesu natječaja od strateškog interesa - kaže Filipović.

Zatim je Tomašević u replici Filipoviću rekao da su oni u oporbi upozoravali što će biti s proračunom za 2019. godinu.

Na pitanje ''što kanite promijeniti u strukturi, vlasništvu i načinu organizacije gradskih poduzeća?'' Klisović je kazao da rasipanja novca i neefikasnog djelovanja u ZG Holdingu nesumnjivo ima.

- Prvog dana kad postanem gradonačelnik kazat ću: "ljudi, od danas poslujemo zakonito. Dosta je bilo". Evo, imate primjer gospodina pročelnika Ivice Lovrića koji je zamjenik Jelene Pavičić Vukičević, a kojem se neprestano obnavlja ugovor o radu na određeno vrijeme premda zakon predviđa samo dva puta produljenje. Nezakonitosti ima koliko god hoćete. Ja ću uvesti transparentnost i ukinuti ona radna mjesta koja su bila rezultat političkog trgovanja Milana Bandića. Napravit ću i reviziju svih ugovora, analizu rada Holdinga i potpunu sistematizaciju rada - rekao je Klisović.

Filipović je na to pitanje odgovorio da već četiri godine zagovara vođenje sustava nagrađivanja.

- Ne vidim razlog zašto gradske službenike ne bi ocjenjivali korisnici usluga i zašto se dio plaće ne bi vezao uz dio njihove ocjene. Kolega Tomašević zna da sam to cijelo vrijeme predlagao, ali nikad od njega nisam čuo jednu riječ potpore. Iz Holdinga neću tjerati ljude, raditi smjene nego ćemo utvrditi tko dobro radi svoj posao.

Tomašević pak podržava sustav nagrađivanja, no da se prema Filipoviću, to odnosi na nešto drugo.

- Tu je velik broj HDZ-ovih ljudi koji rade u gradskim poduzećima. Nakon izbora spojit ćemo neke podružnice. Za sve uprave gradskih poduzeća provesti natječaje, nema osobe u ovom gradu kojoj sam ja obećao posao. U nadzorne odbore stavljat ćemo predstavnike struke, korisnika, građana i gradskije skupštine - rekao je Tomašević.

I tu je već krenula žustra rasprava.



Replika Klisovića Filipoviću: Davno sam ja tražio i prakticirao ocjenjivanje gradskih službenika. U dva navrata ste glasali za povećanje broja pročelnika, gdje je tu vjerodostojnost budućeg gradonačelnika.

Filipović Klisoviću: Vi niste taj koji je predlagao nešto takvo. Što se tiče glasovanja o broju pročelnika, to je istina. Kad se utvrdi da to nije dobro, onda je u redu reći smanjit ćemo i promijeniti.

Filipović Tomaševiću: Ovo je prvi put da je Tomašević podržao moj sustav ocjenjivanja. Zašto? Jer je najavio da će Bandićevu strukturu zamijeniti njegovi doušnici iz gradske skupštine.

Tomašević Filipoviću: Ja dobivam plaću iz Hrvatskog sabora i u taj Sabor sam ušao glasovima koje sam dobio u gradu Zagrebu. Ja polažem račune građanima grada Zagreba i polagat ću im kad budem izabran. Vi bez vaše stranke niste ni kandidat, potpuno ste ovisni o HDZ-u.

Zatim se zakuhtalo na pitanje kako budući kandidati planiraju osigurati funkcioniranje gradske uprave. Filipović je rekao da svoje sudionike planira birati na javnim natječajima te da će svi koji su izvrsni imati priliku biti još bolji. Smatra da u Zagrebu ima izvrsnih pročelnika. Tomašević će također birati sudionike na javnom natječaju, no po kriterijima stručnosti, sposobnosti i znanju. Zatim je nadodao da Zagreb ima 7 pročelnika, a sa svojim zamjenicima je stotine ljudi, što je izmišljeni menadžment i radna mjesta zbog koeficijenata. Klisović se pak obrušio na Filipovića i rekao mu da je usko surađivao s Milanom Bandićem i njegovom strankom 365 te da se samo prezentira kako se bori za stabilnost vlasti. On planira ukinuti bezakonje, a poručio je da će svi djelatnici gradske uprace biti obaviješteni da s prvim danom, kad postane gradonačelnik, prestaje zlouporaba položanja.

- Ja imam i svoje zamjenike. Dinu Vasić i Renata Peteka. Ona je stručnjakinja za financije, a on dokazani borac protiv korupcije. Što se tiče pročelnika oni se trebaju birati na javnom natječaju, a da ima previše zaposlenih u gradskoj upravi s time se slažem. Da ima ih previše. Ali to ne znači da ću tek tako otpuštati ljude. Postoje prekvalifikacije, doškolovanje, preraspodjela radnih mjesta i sl. - rekao je Klisović.

Zatim su se u debati dotaknuli i obnove grada, a kandidati su se izjasnili što bi konkretno učinili po tom pitanju.

Prije nekoliko dana smo prezentirali model financiranja obnove. Prema svim izračunima zasad ispada najpovoljniji i najbrži i ne zahtjeva da se ljudi sele iz grada tijekom obnove. Okupljamo različite stručnjake koji nisu naši članovi, to je jedna sendvič metoda. Pomoći ćemo i oko rušenja kuća u podsljemenskoj zoni koje još nisu srušene, a opasne su za građane koji žive u kontejnerima pored tih kuća. Vršit ćemo pritisak na državu da radi svoj posao. Nećemo se izvlačiti na neodgovornost države i na nečinjenje - rekao je Tomašević, dok Klisović pak tvrdi da se zalaže za cjelovitu obnovu grada, a ne samo konstrukcijska ojačanja.

- Ja bih volio da se renoviraju sve zgrada, ne samo one s crvenom naljepnicom jer svaki idući potencijalni potres bi razorio grad do kraja. Primijetio sam da ova obnova postaje "El Dorado" za neke poduzetnike koji pumpaju cijene i pokušavaju plivati u mutnome kako bi u što bržem roku, potpuno neprofesionalno, okrenuli što više novca. Mi trebamo imati katalog cijena, da naši građani znaju kako se kreću cijene, a ne da ih se vara pred našim očima. Mijenjao bih i zakon i olakšao proces legalizacije i papirologije - kazao je Klisković.

Filipović će se osloniti na Zakon o obnovi za kojeg smatra da je kvalitetan.

- To je zakon u kojeg je inkorporirano mnogo oporbenih amandmana. Također, koristit ću i europski novac, točnije onih 683 milijuna eura koje je premijer Plenković izborio u Bruxellesu, a protiv čega je Tomašević prosvjedovao i govorio da se to neće dogoditi. Nadalje, odgovornim upravljanjem gradskim financijama osigurat ću onih dodatnih 20 % koje po trenutnom modelu grad treba imati da bi uspješno bio obnovljen. Građanima mogu odmah obećati da će kad postanem gradonačelnik, grad na sebe preuzeti plaćanje kamata za kredite koje su ljudi podigli kako bi obnovili potresom oštećene domove i objekte - pojasnio je Filipović.

Osim tih tema, dotaknuli su se još nekih gorućih problema u Zagrebu, od gospodarenja otpadom, upravljanje gradskim nekretninama, prometom i slično.