Tomašević: Na Jakuševcu su mogući novi odroni smeća, sanacija neće uskoro početi

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove na Gornjogradskoj gimnaziji nakon čega su održali redovitu konferenciju za medije.

Tomašević je na početku govorio o Jakuševcu.

- Bilo je puno upita oko Jakuševca. Nakon drugog odrona 4. prosinca pokrenut je proces na Opićnskom sudu u Novom Zagrebu te je sud naručio vještačenja kojim se utvrđuju činjenice za oba odrona. Holding je od suda dobio očitovanje o postupku u dva navrata. U njemu se navodi da su vještaci predložili istražne radnje kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost. Radi se o složenim radovima za koje procjenjuje se da će trajati šest mjeseci, a u tom vremenu ne smije početi sanacija na odlagalašitu Jakuševec - rekao je Tomašević.

Naveo je da sudski vještaci upozoravaju na mogućnost ponavljanja odrona na plohi 6.2.

- To se poklapa i sa rješenjem Državnog inspektorata koji je zabranio odlaganje na toj plohi. Na njoj se se sada ne odlaže. Stavu sudskih vještaka idu u prilog mišljenja iz 2008. i 2012. godine do kojih smo došli. Mišljenje iz 2008. godine, naručio je ZGOS, koje su izradili profesori Vulandić i Kovačević, upozorava na veliku količinu vode na odlagalištu koje se zadržava zbog problema u drenaži. Predložene su konkretne mjere kako to riješiti. Četiri godine nakon toga naručeno je još jedno mišljenje. Izradio ga je austrijski institut. Analiza je pokazala da do toga dolazi zbog tehničko-konstrukcijeske greške - rekao je Tomašević.

Dodao je i kako je prethodna vlast barem 15 godina znala za ove poteškoće i nakupljanje vode. Naglasio je da je sada očito da će sanacija Jakuševca biti izuzetno zahtjevan, dugotrajan i skup proces. Ponovio je da Jakuševec treba što prije zatvoriti i preći na izgradnju novog CGO na Resniku. Na komentar novinara da će prema nekim navodima izgradnjom CGO u Resniku biti ugrožena četvrtina poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj Tomašević je kazao 'dajte me nemojte zezati'.

- Četvrtina cijele poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj? - upitao je Tomašević i potom naveo da u Resniku ima nekoliko betonara, postrojenje Diokija, skladišta JANAF-a.

- Gdje su povrćari tada bili. A sada im smeta postrojene iz kojeg se ni smrad ne smije osjetiti - dodao je Tomašević.

