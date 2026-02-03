Tomašević najavio referendum: Svi iz oporbe skupljat će potpise

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na presici za novinare obrušio se na Vladu i njezino zadiranje u lokalnu autonomiju Grada Zagreba.

Naime, Vlada je mimo odluci Grada sinoć organizirala doček za rukometaše. Isprva je taj doček otpao nakon što je Grad odbio želju rukometaša i dolazak Marka Perkovića Thompsona na Trg bana Jelačića. Kasnije se uključila i Vlada, dočeka je ipak bilo, a stigao je i Thompson.

- Ajmo to istjerati do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuje je više ni Ustav ni zakoni koje je donio Hrvatski sabor, a koje je Vlada dužna provoditi - poručio je gradonačelnik

Najavio je da će na Gradskoj skupštini, 24. veljače uputiti još jedan zahtjev za ocjenu ustavnosti vezan uz Zakon o prostornom uređenju.

Ako Ustavni sud ne donese odluku u roku od 30 dana, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum. Onda će sami građani odlučiti je li to sve bilo u skladu s Ustavom ili zadiranje u autonomiju lokalne samouprave.

Za pokretanje referenduma potrebno je u roku od 15 dana sakupiti potpisa najmanje 10 % svih birača u Republici Hrvatskoj.

Nakon prikupljanja potpisa, nadležno tijelo provjerava njihovu valjanost i broj, a ako su ispunjeni zakonski uvjeti, Hrvatski sabor raspisuje referendum. Prije toga Ustavni sud može ocijeniti je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Pravo na glasanje imaju svi hrvatski državljani stariji od 18 godina.

Odluka na referendumu odlučuje se većinom birača koji su na njega izašli, a Ustav propisuje da je odluka donesena na referendumu obvezatna.