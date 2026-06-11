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Tomašević o aferi 'stoka': HDZ nas naziva jugosrpskom sektom i parazitima, jesu se ispričali?

Piše Ivan Štengl,
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Tomašević o aferi 'stoka': HDZ nas naziva jugosrpskom sektom i parazitima, jesu se ispričali?
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedno od pitanja bila je i izjava stranačke kolegice i koordinatorice Možemo! Sandre Benčić. Naime, ona je HDZ-ovcima rekla da su stoka nakon sjednice Odbora za Ustav.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom otvorio je u četvrtak radove na izgradnji 3. etape produžene Branimirove ulice, od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste.

Jedno od pitanja bila je i izjava stranačke kolegice i koordinatorice Možemo! Sandre Benčić. Naime, ona je HDZ-ovcima rekla da su stoka nakon sjednice Odbora za Ustav. 

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- Ona je to rekla sebi u bradu, a ne za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. Ispričala se za to. Pogledajte što je objavljeno na HDZ-ovim stranicama na Facebooku o nama: jugosrpska sekta, strvinari, paraziti, lešinari, gubitnici - rekao je pa dodao:

- Sandru su zvali ekstremistica pelivanka, Hajdaša Dončića vodonoša, držač ljestvi, tužni klaun, najobičniji prevaranti koji se koprcaju u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. Je li se ikad HDZ zbog toga ispričao?

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Komentari 82
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