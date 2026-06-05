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155 MILIJUNA EURA

Uskoro Centar za gospodarenje otpadom: Tomašević pokrenuo savjetovanje za izgradnju...

Piše HINA,
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Uskoro Centar za gospodarenje otpadom: Tomašević pokrenuo savjetovanje za izgradnju...
Foto: Grad Zagreb

Pokrenuto je savjetovanje za CGO Zagreb koji bi trebao obrađivati oko 350 tisuća tona otpada godišnje i omogućiti zatvaranje odlagališta Jakuševec.

Grad Zagreb i tvrtka ZCGO d.o.o. pokrenuli su prethodno savjetovanje za javnu nabavu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO), a procijenjena vrijednost projekta iznosi 155 milijuna eura, priopćeno je u petak iz Ureda gradonačelnika. CGO Zagreb predviđen je za obradu oko 350.000 tona otpada godišnje, a radovi će se ugovarati prema međunarodno priznatom modelu FIDIC Yellow Book po načelu "projektiraj i izgradi". Kako navode iz Grada, postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima te kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu, kao i razine buke. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako je riječ o najvažnijem projektu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj na koji se čekalo desetljećima.

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"Njime konačno prelazimo s odlaganja na recikliranje i oporabu, stvaramo uvjete za zatvaranje odlagališta Jakuševec, a Grad oslobađamo od dugogodišnje ovisnosti o privatnim tvrtkama", poručio je Tomašević.

Dodao je da je riječ o modernom zatvorenom postrojenju projektiranom prema najvišim ekološkim standardima koje štiti okoliš i zdravlje građana te omogućuje ponovnu uporabu vrijednih sirovina.

Savjetovanje je objavljeno na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i trajat će 20 dana.

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Procijenjena vrijednost projekta iznosi 155 milijuna eura bez PDV-a, a rok za izvođenje radova predviđen je na 24 mjeseca.

Projekt je usklađen s Prostornim planom Grada Zagreba te nacionalnim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 30. siječnja rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat CGO Zagreb prihvatljiv za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite i programa praćenja stanja okoliša.

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Postupku procjene utjecaja na okoliš prethodila je javna rasprava u trajanju od 45 dana tijekom koje je razmotreno 79 podnesaka javnosti s ukupno 862 pojedinačna očitovanja.

Iz Grada podsjećaju i da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo odluku o prijenosu nadležnosti za vođenje postupka izdavanja lokacijske dozvole na gradsko upravno tijelo. Digitalni prijenos dokumentacije izvršen je 29. svibnja, a postupak ishođenja lokacijske dozvole je u tijeku.

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