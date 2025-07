Tomašević o Hipodromu: 'Sve je bilo po cjeniku, naplatit ćemo i čišćenje Hipodroma i Bundeka'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je u utorak da za najam Hipodroma postoji točno određeni cjenik te netočnima ocijenio navode da je Grad Zagreb mogao više uprihoditi od koncerta Marka Perkovića Thompsona.

''Na konferenciji za medije krajem lipnja govorio sam o iznosima i tada sam rekao da su oni definirani cjenikom Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Konkretno, za najam Hipodroma postoji cjenik'', rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Time je komentirao objavu Renata Peteka na društvenim mrežama u kojoj bivši gradski zastupnik tvrdi da Grad Zagreb nije od Thomposova koncerta na Hipodromu uprihodio koliko je mogao niti zaštitio vlastite interese.

Tomašević: Ako je oporbi važna 40. točka, vidi se gdje su joj prioriteti

''Isti je iznos ugovoren za koncert Eda Sheerana i Thompsonov koncert. No, s obzirom na to da se tražila dodatna površina od 100 tisuća kvadrata, to je dodatno naplaćeno, kao i produljenje korištenja Hipodroma, a sve prema cjeniku USO-a'', napomenuo je Tomašević.

Osim toga, organizatori koncerta platit će najam Bundeka, čišćenje koncertnog prostora i fan zona, te usluga vatrogasaca i Zagrebačkih cesta, dodao je.

Prije početka aktualnog sata na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, tri oporbena kluba zatražila su uklanjanje 40. točke dnevnog reda, koja se tiče pridruživanja Zagreba Mreži duginih gradova.

Riječ je o savezu gradova posvećenom razmjeni iskustava u području zagovaranja i provođenja politika inkluzije i zaštite LGBT populacije.

HDZ-ov zastupnik Mislav Herman smatra da bi više pozornosti trebale dobiti druge teme, kao što mentalno zdravlje mladih, problemi braniteljske populacije, promet i otpad.

''Nažalost, vladajuća garnitura nastavlja svoju politiku, a to je, usudit ću se reći, ideološki teror nad većinom. Koja je to većina, pokazao je koncert Marka Perkovića Thompsona. Jako nas veseli način na koji razmišljaju mladi ljudi u Zagrebu, to su ljudi kojima je bitna vjera, obitelj, domovina i nisu, na svu sreću, pali pod utjecaj woke ideologije'', ocijenio je Herman.

Zastupnica Marija Selak Raspudić pitala je zašto se s takvim prijedlozima nije izlazilo u predizbornoj kampanji.

''Nije riječ o trošku od 3.200 eura. Radi se o čitavom nizu intervencija u javne politike koje će itekako koštati. Naši su prioriteti drugačiji i odnose se na efikasan prijevozni sustav i kvalitetu života naših građana'', kazala je.

''Niz je mreža u koje je Zagreb ušao u zadnje četiri godine, njih desetak koje se bave različitim temama, od prometa, klimatskih promjene, priuštivog stanovanja. Ako je oproba odlučila raspravljati o 40. točki dnevnog reda, onda se vidi što su im prioriteti'', odgovorio je Tomašević.

Tomašević: Bez sinergije Grada i države prometni problemi neće se moći riješiti, Korlaet: Podzemna u Klaićevoj gotova 2027.

Na aktualnom satu bilo je riječi o dva važna prometna projekta. Upitan o realizaciji projekta na Sarajevskoj cesti, gradonačelnik je kazao da gradnja tramvajske pruge ide po planu, no Hrvatske autoceste još nisu krenule u realizaciju svog dijela posla, gradnju nadvožnjaka iznad Ranžirnog kolodvora.

''Da bi tramvajska pruga profunkcionirala, trebala je početi izgradnja nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora barem sa sjeverne strane, da možemo okretište završiti. Sad ni to ne možemo, nego moramo raditi zamjensko okretište. Bez sinergije grada i države prometni problemi se neće moći riješiti'', naglasio je.

Što se tiče podzemne garaže u Klaićevoj ulici, dogradonačelnik Luka Korlaet predviđa da bi trebala biti gotova sredinom 2027.

''Do kraja godine mogli bi imati građevinsku dozvolu i izvedbeni projekt da bismo početkom sljedeće godine mogli ići u javnu nabavu za izvođača radova. Radi se o podzemnoj garaži od 820 parkirnih mjesta na tri etaže, iznad koje će biti obnovljena atletska staza i postojeća igrališta, kojima će se dodati osam novih'', istaknuo je zamjenik gradonačelnika.