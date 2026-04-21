Tomašević o optužnici za Kekin: 'Ne želim komentirati tračeve'

Piše HINA,
Predstavljena nova kapitalna ulaganja u kulturnu infrastrukturu grada Zagreba | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Gradonačelnik se osvrnuo na optužbe, zastave na jarbolima, dojave o bombama i niz problema u Zagrebu

 "Ne komentiram takve tračeve ni izmišljene konstrukcije", poručio je gradonačelnik Tomašević upitan za komentar medijskih napisa o potencijalnom podizanju optužnice protiv saborske zastupnice iz njegove stranke Možemo! Ivane Kekin, a vezano uz kupnju zemljišta u Istri po cijeni znatno ispod tržišne.  Na pitanje novinara, Tomašević se osvrnuo i na Hod za život i prozivku premijera Andreja Plenkovića da ima dvostruke standarde, da jednim udrugama dopušta zastave, a drugima ne. Tomašević je na to poručio kako bi po toj logici Vlada isto tako trebala na svoje jarbole staviti zastave "Povorke ponosa". 

"Hod za život će se uredno održati ove godine kao i prošle godine. Ali, mi govorimo o tome da su tražili i da na gradske jarbole stavimo zastavu Hoda za život iako su njihovi ciljevi u suprotnosti sa službenim dokumentima Grada. E, sad ako to Vlada misli da je to potrebno napraviti, onda bi im ja rekao da bi po istoj logici Vlada trebala na državne jarbole postaviti zastave Povorke ponosa. Zašto to ne rade?",  kazao je Tomašević. 

"Mi govorimo o gradskim jarbolima, na gradske jarbole se stavljaju stvari koje su u skladu s gradskom politikom i službenim dokumentima Gradske skupštine koji su usvojeni", dodao je Tomašević.

Istaknuo je i da je Hod za život dobio sve dozvole - prometnu dozvolu za regulaciju prometa zbog povorke, za zauzimanje javnih površina za štandove te za koncert na Zrinjevcu. 

O jutrošnjim dojavama o bombama u više srednjih škola u Zagrebu, Tomašević je ustvrdio da, nažalost, to nije prvi put. Ranije je bilo dojava i u šoping centrima i u Gradskoj upravi,  šest puta u zadnjih godinu dana, podsjetio je .

Istaknuo je da su se takve dojave dosad, na svu sreću,  pokazale lažnima te poručio da su takve prijave kazneno djelo. "Najoštrije to osuđujem, jer to remeti opću sigurnost građanima a posebice u školama unosi nemir među djecu. To je, naravno,  stvar policije da istraži, nadam se da će identificirati ljude koji to rade", kazao je Tomašević. 

Dotaknuo se i problema ilegalnog odlaganja otpada,  kazavši da određeni akteri odlažu otpad drugih tvrtki za novac, što je kriminalna aktivnost i kazneno djelo.  Napomenuo je i da ugostiteljski objekti koriste podzemne spremnike građana, te da ima i  zlouporabe kartica.     

O dječjem vrtiću u Prečkom, u kojem je dijete uspjelo otvoriti ogradu i izaći iz vrtića, Tomašević je rekao da su zaposlenici koji su napravili propust dobili  opomenu pred otkaz. Dodao je da je gradski ured od ravnateljice zatražio detaljno izvješće o postupanju vrtića te, ukoliko se utvrdi da je bilo još nekih propusta, uslijedit će daljnje sankcije. 

Gradonačelnik Tomašević najavio je da će sutra, na Dan planeta Zemlje, Grad zajedno s Udruženjem obrtnika  omogućiti građanima besplatne popravke različitih stvari, primjerice kućanskih aparata, odjeće, nakita, bicikala i slično, na Trgu bana Josipa Jelačića i u Sesvetama, na Trgu Dragutina Domjanića.

