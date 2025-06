Tomašević o Thompsonu: Još nemamo sve informacije za organizaciju prometa i parkinga

Ima definitivno stvari koje treba riješiti, vidite komunikaciju od organizatora i ministarstva prema javnosti, još neki elaborati se moraju napraviti. Ja ih još nisam vidio, to je primarno u komunikaciji između organizatora i MUP-a, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomašević na pitanje je li sve spremno za Thompsonov koncert.

Prometni elaborat je potreban kako bi se organiziralo parkiranje i javni prijevoz, ali i osigurala prohodnost Grada za hitne službe.

- Bitno je da se elaborati završe da se mogu posložiti točke gdje dolaze posjetitelji, da možemo pojačati javni prijevoz. Trebamo dobiti još informacija - rekao je i dodao da što prije dobiju elaborate, što bolje.

Kaže da je bitno da svi imaju sve informacije što prije kako bi svatko mogao napraviti svoj posao.

- Imaju još manje od mjesec dana do koncerta, postoje očekivanja i rokovi, neke postavljaju organizatori, neke MUP. Ja očekujem da ćemo dobiti sve informacije na vrijeme - zaključio je.

Na pitanje znaju li koliki je trošak radova na Hipodromu, kaže da još ne.

- To znaju organizatori, po ugovoru moraju vratiti Hipodrom u prvobitno stanje, kakvi god da su radovi. To je jedan klasični ugovor kakvog potpisuju svi organizatori koncerata. Što se tiče konja, bili su sastanci i ljudi stručni za to su zaključili da konji ostaju, da je to bolje za njih nego da se sele - rekao je.

Do koncerta je još manje od mjesec dana, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je izjavio da se mora voditi računa o nizu parametara.

- To je sad stvar jedne ozbiljne procjene. Vidjet ćemo što će biti dio prometnog elaborata. Mora se voditi računa o nizu parametara. Kada budemo imali informacije od kuda ljudi dolaze, onda će se moći o tome razgovarati. Tu je i Grad Zagreb. Puno je tu stvari koje se moraju definirati, onda početi komunicirati prema javnosti - rekao je.