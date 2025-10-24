Obavijesti

ODBIO MU 2. KONCERT

Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. prosinca 'siguran', ali i kako je Thompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno. 

- Thompsonov menadžment je jučer objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca. Ugovor za zakup Arene je Thompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu - navodi u uvodu Tomašević.

- Podsjećam da smo nakon Thompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost tisuće ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio Joe Šimunić je potvrđena i na Europskom sudu za ljudska prava. Podsjećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert - naveo je Tomašević.

- Podsjećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru javne televizije pa ih je nekoliko mjeseci poslije niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to velikom uzbuđenosti uoči koncerta. Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - naglašava Tomašević.

- Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje.

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

