Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. prosinca 'siguran', ali i kako je Thompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Thompsonov menadžment je jučer objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca. Ugovor za zakup Arene je Thompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu - navodi u uvodu Tomašević.

Potom je pisao o 'spornom ustaškom pozdravu'...

- Podsjećam da smo nakon Thompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost tisuće ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio Joe Šimunić je potvrđena i na Europskom sudu za ljudska prava. Podsjećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert - naveo je Tomašević.

Dalje je objavio:

- Podsjećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru javne televizije pa ih je nekoliko mjeseci poslije niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to velikom uzbuđenosti uoči koncerta. Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - naglašava Tomašević.

Za kraj zagrebački gradonačelnik poručuje:

- Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje.